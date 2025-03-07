韩两架战斗机8枚炸弹误炸民宅……“坐标输入错误”. March. 07, 2025 07:44. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 韩国空军战斗机在韩美联合实弹演习中误炸民间地区，导致10多人受伤，这是史无前例的事故。空军表示，事故原因是飞行员目标坐标输入有误。军方内外有人指出，其导火索是不是受12月3日紧急戒严的影响，国防部长等多数军队指挥部的空白长期化导致纲纪松懈。 据军方和消防部门透露，6日上午10时5分左右，多枚炸弹落在京畿道抱川市二东面卢谷里狼踰大桥附近公路上，引发了爆炸。事故造成15人（包括5名军人）重伤，多栋住宅、教堂、车辆等受损。 空军表示，两架KF-16战斗机为进行韩美联合实弹射击训练，当时正飞往抱川市升津训练场，各自非正常投下4枚共8枚MK-82常规炸弹，落在距离目标约8公里的地方。MK-82炸弹在没有制导装置的情况下，以自由落体方式投下。 空军方面人士在新闻发布会上表示：“经确认，飞行员在执行任务前输入（目标）坐标的过程中出现了失误。在投下炸弹之前，似乎没有确认地面和空中坐标输入是否正确。”军方表示，在查明事故原因之前，将全面停止包括步枪在内的所有实弹射击训练。 空军在事故发生1个半小时后的上午11时41分向国防部跑口记者团发短信表示：“KF-16战斗机非正常投下8枚MK-82常规炸弹，落在射击场以外地区……将调查事故原委和损失情况，积极采取赔偿损失等所有必要措施。”军方在多名平民受伤的史无前例的战斗机误炸事故发生1个半小时后才首次正式宣布，对此有人批评说，军方应对迟缓。

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