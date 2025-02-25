李刚仁助攻决胜球，PSG法甲开季连续23轮不败. February. 25, 2025 07:59. by 金正勋记者 hun@donga.com. 李刚仁（24岁•巴黎圣日耳曼•PSG•照片）助攻队友打入制胜一球，引领了球队联赛开季连续23场不败记录。 PSG队在24日举行的2024~2025赛季法国足球甲级联赛（第一级联赛）第23轮与里昂队的客场比赛中以3比2险胜对手。凭借当天的胜利取得18胜5平的PSG队以59分的成绩牢牢地占据联赛领先的位置。领先排名第2位的马赛队（积46分•14胜4平5负）多达13分。里昂队目前积36分（10胜6平7负），排在第六位。 本场比赛李刚仁没有首发出场，在替补席上观察比赛，在球队以2比0领先的下半场第29分钟替补上场。踏上球场11分钟后的下半场第40分钟，李刚仁在禁区正面接到传球后，将球传给了向右侧突进的阿什拉夫•哈基米（27岁），帮助后者取得进球。此后，PSG在下半场伤停补时阶段被里昂队攻入两球，被追至3比2仅领先一球。但最终这一比分一直保持到终场结束，接到李刚仁助攻的哈基米打入的本队第三粒进球成为了决胜球。 李刚仁在本赛季法甲联赛中攻入6球，助攻5次。如果再增加一个攻击点，就可以追平2022~2023赛季在马洛卡队（西班牙）留下的单赛季最多攻击点（12个•6个进球•6次助攻）记录。 金玟哉（29岁）踢满全场的拜仁慕尼黑（德国）也延续了连续8轮比赛不败（6胜2平）的纪录。拜仁队当天在德甲主场以4比0完胜法兰克福队。拜仁队最近连续3场联赛无失球。凭借着当天的胜利，取得18胜4平1负（积58分）战绩的德甲领头羊慕尼黑队以8分优势领先排名第二的勒沃库森队（积50分）。

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