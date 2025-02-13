美国议会提出允许在盟国建造军舰的法案，将利好韩国造船业界. February. 13, 2025 07:49. by 崔智善记者、金在亨记者 aurinko@donga.com·. 美国总统唐纳德•特朗普去年11月表示，为了加强海军力量，有必要与韩国合作，此次，美国国会提出了允许在盟国建造海军舰艇的法案。一旦相关法案通过，将对具备世界级船舶建造技术的韩国造船业界起到利好作用。 据美国国会当地时间12日透露，犹他州共和党籍参议员迈克•李和约翰•柯蒂斯最近提出了《海军和海岸警卫队准备态势保障法》等两项法案。其核心内容是修改联邦现行法律，允许在同盟国建造美国海军舰艇。以安保为由，现行法律规定禁止在外国造船厂建造美国海军舰艇。因此，要想采购海军舰艇，只有△在美国国内直接建造 △改造寿命已尽的现有舰艇 △议会批准后购买外国产二手舰艇等三种途径。 提议的法案规定，允许在北约（NATO）成员国或与美国签订相互防卫协议的印度太平洋国家建造部分或全部美国海军舰艇。但条件是造船厂不属于中国企业或总部设在中国的跨国公司，必须事先得到美国海军司令官的认证，而且建造费用必须低于美国国内的造船厂。李议员强调修改法律的必要性说：“根据美国海军的战斗力结构评价（FSA），维持有实力的海军至少需要355艘舰艇，但目前只有291艘舰艇在运营。” 国内造船业界一致欢迎修订法案的提议。如果法案通过，预计国内造船公司将加快进军美国舰艇市场的速度。法案虽然没有明确指出特定国家，但在印太地区的同盟中，拥有比美国更便宜建造舰艇力量的国家只有韩国和日本。HD现代表示：“HD现代重工业在类似美国配置的宙斯盾驱逐舰领域拥有能够满足性能、费用、交货条件的业绩和建造能力”，“同盟国们可以参与美国舰艇建造的道路被打开，对此期待很高，表示欢迎。” 据推测，美国舰艇市场规模每年达20万亿韩元。这一规模相当于美国舰艇维护、修理、大修（MRO）市场的两倍以上。

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