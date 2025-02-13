朝鲜试图切断韩朝“航空热线”……去年底致函国际民航组织提出要求. February. 13, 2025 07:48. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，朝鲜国务委员长金正恩2023年底将南北（韩朝）关系规定为“敌对两国关系”，采取了多项切断对韩联系的措施，最近甚至出现了切断南北“航空热线”的动向。1997年开通的南北航空管制网在南北关系陷入僵局时也得到保留没有断绝，如今朝鲜试图切断这一网络，实属罕见。 据多名政府消息人士12日透露，朝鲜去年底向国际民航组织提出了切断南北航空管制网的要求。根据芝加哥公约（国际民航公约）设立的国际民航组织是联合国专门机构，韩国和朝鲜都是会员国。据悉，韩国政府掌握相关动向后，认为今年朝鲜将切断航空管制网，并讨论了谴责声明等后续应对方案。 但据悉，朝鲜和国际民航组织的磋商进展不顺，航空管制网因此暂时得以维持。韩国政府消息灵通人士表示：“不知道从朝鲜的立场来看断绝这一渠道是否有实际好处。这是根据金正恩的隔绝南北指示采取的措施，正在关注今后切断的可能性。” 韩朝1997年签署关于飞机管制的协议，开通了航空管制通信线。但是，由于韩朝之间没有飞机往来，实际上仅是相关渠道处于连接状态。在韩朝对话局面下飞机往来的2018年等，曾启用过该渠道。 目前，韩朝之间的主要沟通渠道实际上已经断绝。韩朝共同联络事务所通信线和东西海地区军事通信线，朝鲜从2023年4月起没有作出回应。与此不同的是，朝鲜最近还通过直通联合国军司令部的电话“粉色通话机”与联合国军司令部进行定期沟通。去年10月，朝鲜还通过“粉色通话机”向联合国军司令部通报，将在非军事区一带进行切断公路、铁路的工程。

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