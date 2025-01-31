在托特纳姆热刺队踢不上比赛的梁民革被租借到英冠QPR队. January. 31, 2025 07:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 去年12月加入英格兰足球超级联赛（EPL•第1级联赛）托特纳姆热刺队的梁民革（19岁•照片）在一场英超比赛都没能上场的情况下，租借转会到了英冠联赛（第2级联赛）女王公园巡游者队（QPR）。30日，QPR通过球队官网表示，“已经确定租借引进前锋梁民革。梁民革将在2024~2025赛季结束之前一直效力于我们球队。” QPR是“氧气坦克”朴智星（44岁•退役）曾效力的球队。朴智星在2012~2013赛季英超联赛所属的QPR中担任队长，参加了20场联赛。QPR在2014~2015赛季EPL排名垫底（第20位），降级后一直停留在英冠联赛。截止到当天，QPR在本赛季24支英冠联赛队伍中排名第13位。 梁民革通过球队发表入队感想说：“我想给韩国足球的传奇朴智星前辈效力的QPR带来很多胜利。“梁民革在QPR将身穿47号球衣参赛。这是他去年在韩国职业足球K1联赛江原队拥有的球衣号码。梁民革上赛季代表江原队出场38次，攻入12球，成为首位获得“年轻球员奖”的高中生。 去年7月确定加盟托特纳姆热刺队后，12月来到英国的梁民革虽然与孙兴慜（33岁）一起进行了训练，但从未参加过正式比赛。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁在本月初与纽卡斯尔联队的英超比赛之前表示，“应该给梁民革适应（英超）的时间”，表示暂时没有让梁民革参加比赛的计划。 目前在英冠联赛球队进球榜上并列排名第15位（32球）的QPR对梁民革寄予厚望。QPR首席执行官（CEO）克里斯蒂安•努里表示：“梁民革在加入托特纳姆热刺队之前就被认为是世界希望之星。很高兴他能加入我们队。”

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