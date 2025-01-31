低成本“深度求索”的反击……美中爆发人工智能战争. January. 31, 2025 07:30. by 林雨宣 imsun@donga.com. 特朗普第二届政府上台后，美国和中国就美国向中国征收高额关税等问题针锋相对，两国在人工智能领域也展开了激烈的霸权战争。中国的人工智能创业公司“深度求索（DeepSeek）”以仅相当于开放人工智能、微软等美国大科技十分之一的费用推出了相当于开放人工智能“Chat GPT”的“R1”，在全世界产业及金融界掀起了轩然大波。 此前，为了维护包括人工智能在内的信息技术领域霸权，美国曾就用于尖端人工智能的半导体等对中国实施出口限制，明显对“深度求索”热潮感到惊讶。据彭博社当地时间29日报道，美国政府正在研究限制向中国出口低配置人工智能用途半导体的方案。据彭博社报道，特朗普政府相关人士正在讨论不仅限制开发人工智能所需的最新型半导体，还限制此前允许对中国出口的英伟达的低配置人工智能半导体H20向中国出口的方案。这是因为，在人工智能竞争中，美国确认了中国技术水平领先于美国的预想。 此前，深度求索表示，仅用英伟达的旧款人工智能半导体H800制造的本公司人工智能模型R1，性能比代表美国的开放人工智能的最新模型o1更为出色，但费用仅为十分之一，给全世界技术业界带来了巨大冲击。部分人提出质疑称，深度求索可能少算了费用。还有人提出，有可能是绕过美国的限制，确保并使用了英伟达的新型半导体。但是，对中国企业相比美国科技大企，以更低的费用开发出相似水平的产品，仍然感到惊讶。也有预测称，两国的技术霸权战争将超越政府，在民间领域也将正式展开。 受深度求索冲击，27日纽约股市英伟达的股价暴跌17%，当天博通、美光科技等其他半导体企业的股价也下跌了10%以上，当天美国股市蒸了约1万亿美元（约1400万亿韩元）。《华尔街日报》表示，纽约股市变成了“血泊（bloodbath）”。 另一方面，美国总统特朗普表示：“深度求索的人工智能看起来（比美国产品）更快、更便宜。这一事件敲响了美国产业要想在（与中国的）竞争中获胜必须集中精神的事件。”有评价认为，特朗普对中国尖端技术表示了担忧。另外，开放人工智能、微软表示，将对深度求索是否盗用了开放人工智能的数据进行调查。

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