K网络漫画进军美国大学课堂，“作家志愿生增加”. October. 18, 2024 07:58. by 韩钟浩记者 hjh@donga.com. 在海外，以智能手机为特色的“K网络漫画”正在扩散到美国主要艺术课堂。从在韩国首次出现的网络漫画版式到讲故事，讲课主题也变得多种多样。据分析，随着K网络漫画正式进军海外，教育需求也随之增加。 据网络漫画业界17日透露，最近纽约三大艺术学院之一的SVA和佐治亚州州立大学奥古斯塔大学开设了K网络漫画的版式“纵向滚动网络漫画”讲座。纵向滚动网络漫画是指可以下拉阅读形态的漫画，是最适合在线平台的K网络漫画的代表性特征，是在韩国首次扩散的版式。 美国佐治亚州的著名艺术学校“艺术与设计学院（SCAD）”也在去年正式引进了纵向滚动网络漫画课程。据悉，学生们还积极参加学校运营的K网络漫画社团。与毕业生们合作，网络漫画制作研讨会也作为年例活动主办。 耶鲁大学为了在韩流相关讲座中说明韩国式故事，正在使用K网络漫画。耶鲁大学社会学教授格雷斯•考在《韩流：通过K-POP和K-电视剧的韩国浪潮》讲座中提出了观看网络漫画的课题。其宗旨是网络漫画有助于理解韩国文化和情绪。 据分析，美国大学网络漫画讲座之所以深入人心，是因为当地网络漫画产业生态界活跃起来。Naver Webtoon、Kakao Enter等国内企业将网络漫画开拓为一种体裁。因在北美和日本的人气而在全球累计点击量达到64亿次的网络漫画《女神降临》将在日本制作成电影，预计明年上映。 印第安纳大学经营学院教授金基贤（音）解释说：“被称为漫威和DC等漫画大本营的美国的网络漫画市场也是一片空白。随着韩国企业在当地为激活平台和建立市场做出贡献，出现了希望进入文坛的作家志愿生，自然而然地以此需求为基础，教育系统也开始扎根。” 另外，国内网络漫画业界计划参加17日至20日在美国纽约举行的世界最大规模的娱乐博览会“纽约动漫展”，集中宣传K网络漫画。Naver网络漫画的母公司“网络漫画娱乐”曾表示，为迎接创立10周年，将以历届最大规模参加。预计设置2个展位，近20名人气作家将全体出动。Kakao Enter也计划让在北美平台Tapas连载人气作品的作家出任嘉宾，介绍原创IP。

한국어