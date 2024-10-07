尹锡悦：“朝鲜为引起美国关注，有可能进行核试验等挑衅”. October. 07, 2024 07:49. by 马尼拉=申娜莉记者、黄亨俊记者 journari@donga.com、constant@donga.com. 为出席东盟峰会而开启六天五夜巡访的尹锡悦总统6日表示：“为了引起美国和国际社会的关注，朝鲜今后也有可能进行核试验和发射洲际弹道导弹等追加挑衅。” 尹锡悦在当天公开的美联社书面采访中表示：“朝鲜公开核设施很有可能是为了在下个月美国总统选举之前引起美国和国际社会的关注。韩国政府正在通过韩美联合监视侦察资产彻底监视朝鲜的动态。” 尹锡悦还表示：“此次东盟峰会将发出明确的信号，国际社会不会容忍朝鲜违反安理会决议和国际规则，采取鲁莽的行动威胁韩半岛和印度太平洋地区乃至全世界和平。朝鲜无核化是打造自由、和平、繁荣的印太地区所必需的前提条件。” 特别是对于最近朝鲜国务委员长金正恩“朝鲜是核保有国”的发言，尹锡悦主张：“朝鲜政权过去曾主张，针对同一民族的韩国绝对不会成为核开发的理由，现在已在全天下暴露那是假的。将通过以华盛顿宣言为基础构建的‘韩美一体型延伸威慑’，从根本上消除朝鲜的核威胁。” 当天启程的尹锡悦是继2011年时任总统李明博之后，时隔13年再次对菲律宾进行国事访问的韩国首脑。尹锡悦的第一个日程是向韩国战争参战纪念碑献花，然后参加同胞晚餐恳谈会。尹锡悦计划7日与菲律宾总统马科斯举行首脑会谈。

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