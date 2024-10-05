大腿腿筋受伤，孙兴慜被排除在10月国家队集训名单之外. October. 05, 2024 07:20. by 金正勋记者 hun@donga.com. 大腿后侧肌肉（腿筋）受伤的孙兴慜（照片）最终将无法参加10月的国家对抗赛（A级比赛）2连战。 大韩足球协会4日表示：“孙兴慜的左大腿受伤，需要休息，因此为了保护球员，最终决定将其排除在10月的集训名单之外。”韩国足球代表队教练洪明甫在上个月30日发表了参加10月A级比赛2连战的26人名单，其中包括了孙兴慜，但最终还是将其排除在大名单之外。洪明甫当时曾表示，“与孙兴慜直接进行了沟通，虽然目前处于不能马上上场的状态，但他说感觉伤势正在逐渐好转，所以把他列入了名单。” 由此，孙兴慜将缺席10日与约旦队的2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛客场比赛和15日在京畿龙仁市Mireu体育场举行的与伊拉克队的主场比赛。孙兴慜在上月27日与卡拉巴赫队的欧洲足球联盟（UEFA）欧罗巴联赛比赛下半场第25分钟因大腿疼痛而坐上替补席后，一直未能参加所属球队的比赛。受伤后他没有参加与曼联队的英格兰足球超级联赛（EPL）比赛，也没有出现在当天上午举行的欧足联欧罗巴联赛小组赛第2场比赛客场与费伦茨瓦罗斯队的比赛上。 作为孙兴慜的替补选手，洪铉锡（美因茨队）得到提拔。洪明甫主教练上个月将孙兴慜无法参加10月A级比赛2连战的情况作为考虑因素之一，选择了替补球员。洪教练表示：“虽然不能保证孙兴慜没有出战时会产生什么样的影响，但黄喜灿和李在城、裴峻浩等选手可以代替他。”

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