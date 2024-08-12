朝鲜再次向韩方投放“垃圾气球”，10多个落入如京畿北部. August. 12, 2024 08:25. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜再次发动了“垃圾气球”恐怖袭击。自上月24日以来，时隔17天再次向韩国投放垃圾气球，也是今年以来的第11次。韩国军方从上月21日开始在所有战线上“全面启动”朝鲜反应非常敏感的对朝扩音器，加大了对朝鲜的心理战强度，但朝鲜此次又重启了垃圾气球恐怖袭击，提高了紧张程度。 据联合参谋本部透露，从10日晚到11日凌晨，朝鲜向韩方上空投放了240多个垃圾气球。据悉，其中10多个坠落在京畿道北部地区。联合参谋本部称，坠落物主要是纸类和塑料瓶等垃圾。 据悉，其余大部分气球都落在停战线（军事分界线•MDL）以北的朝鲜地区。韩国军方认为，朝鲜没有考虑到风向，强行放飞了气球。虽然只有在刮北风或西北风时才能向南方投放更多的气球，但此次朝鲜不顾南风和西南风的风向执意投放，露骨地表现出了挑衅的意志。 韩国军方一位有关负责人表示：“据分析，这是朝方对最近韩国民间团体在前方地区放飞装有对朝传单的气球做出的回应。”另外，8日发生了1名朝鲜居民徒步投奔仁川江华郡乔桐岛北侧汉江河口中立水域的事件，因此有分析认为，此举朝方是为了加强内部团结。 最近，朝鲜国务委员长金正恩就韩国政府的水灾支援提案表示：“敌人是无可改变的敌人”，表明了拒绝之意。接着，朝鲜此次又开始投放垃圾气球，这被解释为事实上朝方没有改善对韩关系的意志。军方计划，直到朝方全面停止投放垃圾气球为止，将继续播放对朝扩音器广播。

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