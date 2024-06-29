首都圈从今天起将进入梅雨季……最大120毫米的“水炸弹”加上强风. June. 29, 2024 07:34. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 据预报，本周末首尔等首都圈将正式进入梅雨季节，最大降雨量将达到120毫米以上。此外还预告了狂风和强风，因此有人称其为“台风级梅雨”。 28日，据气象厅透露，受梅雨锋面的影响，济州地区将从29日凌晨开始降雨，上午全南庆南地区，下午忠清、全北、庆北地区，晚上首尔等首都圈和江原地区等地将出现降雨。 气象厅表示：“北太平洋高气压扩张到日本九州地区，梅雨锋面北上，在这种情况下，西部发达的低气压迅速接近，预计首尔、京畿、江原、忠清等中部地区将出现集中暴雨。”梅雨天气加上低气压吹来的强南风，从南方流入大量温暖的水蒸气，降水量会更大，风力也会更强。 据气象厅预测，29、30日首尔、京畿、江原、忠清地区将出现30~100毫米的降雨。据预报，部分地区的降水量最多可达120毫米以上。也就是说，全国平均年降水量1150毫米的10%以上在一天之内倾盆而下。釜山等庆尚地区也有很多地方的降雨量在100毫米以上，济州山地的降雨量在150毫米以上。 预计，首尔等首都圈和江原、庆北地区从30日凌晨到上午，忠清、全北地区从29日晚到30日凌晨，全南、庆南、济州地区从29日下午到30日凌晨将出现每小时30~50毫米的集中暴雨。 预计此次降雨将伴随狂风、雷电和强风，气象厅嘱咐说：“请注意安全事故。”气象厅的一位有关负责人表示：“从29日晚西海开始，强风、风浪等特报也将在全国范围内生效。” 虽然30日下午全国大部分地区将停止降雨，但受梅雨锋面的影响，下周内将反复出现强弱降雨。特别是南北范围窄的雨云带模样的梅雨锋面如果停留在一个地方，有可能会出现局部性集中暴雨。2022年8月在首尔降下的“极端暴雨”也发生在南北范围较窄的雨云带。

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