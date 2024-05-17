法院支持政府“医大扩招”，但医疗正常化之路任重道远. May. 17, 2024 08:05. . 在医疗界以政府为对象提出的申请停止执行医科大学（医学院）扩招上诉审中，法院支持了政府。首尔高等法院昨天驳回了原告方面“扩招2000名依据不足、医大现场调查不实后安排了‘黑幕名额’”的主张，接受了政府方面的意见，称“医大扩招是最优先考虑国民健康的政策判断”。至此，政府的医大扩招政策暂时摆脱了搁浅危机，获得了重新启动的动力。 法院认为，在此次审理过程中，虽然发现了医大扩招政策仓促推进的事实，但并没有达到阻止扩招程序的程度。现在政府和医疗界应该停止极端的对决，尽快恢复3个月来一直困扰患者的医疗大乱。应该重新整顿因专攻医生的集体离开而面临崩溃的培训医院的应急及重患者诊疗体系，并检查每年3000名规模的专攻医生的培养日程，以免出现差池。今年7月，以在外国民招考为开端，入学考试日程将开始。本月内确定反映医大扩招的入学考试大纲，医大名额大幅增加，因此，为了充实医大教育，扩充教育及培训基础设施也是当务之急。 有人担心，由于法院当天的决定，离开医院和学校的专攻医生和医大学生们的回归变得遥遥无期。据悉，医生团体和强硬派教授们也在讨论缩短诊疗时间。政府为了填补医生的空缺，计划引进外国医生。放着世界最高水平的本国医生不管，把身体托付给没有参加国内医生执照考试的外国医生，这怎么行呢？ 为了纠正政府的政策错误，正确推进医疗改革，医生们的参与也是必须的。希望医疗界作为专家集团尽到社会责任。 通过此次事件，大家应该切实感受到了政策推进不力的弊端。虽然医大扩招是大多数国民支持的政策，但由于政府走错了第一步，引起了医疗界的反对，也失去了改革的动力。应该追究哪个过程中出现了什么错误，并严肃追究责任。全体国民在经历此次风波的过程中，能够认识到医疗改革的必要性，是不幸中的幸运。要抓住这一宝贵的机会，构筑医政间可信赖的治理，激活必需医疗和地区医疗，培育医疗产业等，制定并实施医疗改革的发展蓝图。

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