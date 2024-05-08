“大韩民国这样下去能行吗？”. May. 08, 2024 07:20. . 大韩商工会议所会长崔泰源表示：“现在应该向全社会提出这样一个问题，‘如果按照至今为止所做的去做，大韩民国能行吗?”崔会长最近在纪念连任的记者招待会上表示：“如果到目前为止的方法没有效果，就应该寻找其他方法。为了解决低增长、低出生率等我们面临的问题，国会和政府、经济界和市民社会都应该一起摸索新的方法。” 崔会长提出的话题是我们社会应该一起认真思考的问题。从前天韩半岛未来人口研究院发布的报告来看，韩国就像是奔向消亡的火车头。7年后，一半以上的国民将变成50岁以上，9年后，小学新生将变成现在的一半。14年后，维持军队必需的新入伍对象将下降到20万名以下，20年后国内可生产人口将减少约1000万名。 虽然还没有在发达国家行列里待稳，韩国已经深陷1%的低增长泥潭不能自拔。增长率低于人均收入达韩国两倍以上的美国。由于找不到引领未来增长的新代表选手，2000年代以后十大出口品种几乎没有变化。曾是韩国经济祝福的中国效果已经消失。现在，韩国经济只依靠一个半导体，持续着危险的“单脚跳”局面。 曾经以惊异的眼光看待韩国的海外各国现在都投来了担忧的目光。最近英国《金融时报》通过题为《韩国的经济奇迹结束了吗?》的企划报道分析说：“韩国式国家主导的增长模式遇到了瓶颈。”韩国经济达到顶点后只剩下下降的“巅峰韩国”论也在扩散。但是，韩国却没有感觉到危机感。早在18年前，就有人警告称韩国将成为“第一号人口消失国家”，但此前生育率不但没有恢复，反而不断恶化。 韩国如果想避免预定的危机，就要为解决低出生率、低成长问题而竭尽全力。应该考虑从根本上改变犹豫要不要生孩子的经济、社会结构本身的解决方法。通过结构改革和打破规制，改善经济体制也是必要的。韩国社会以难以取得立竿见影的效果为由，以改革过程痛苦为由，一直拖延至今。为了将大韩民国从消亡的危机中拯救出来，现在社会全体应该面对面进行激烈的讨论。

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