值得那样的理由. May. 01, 2024 07:28. . 上映第一天观影人次就达到82万。第5天突破了400万人次。《犯罪都市4》以普通电影难以想象的成绩开画。特别是，在新型病毒疫情之后剧场观众整体减少的情况下，取得了这样的成绩，因此其成绩更加令人惊讶。期待5月劳动节、儿童节、佛诞节等连休能延续到旺季，甚至有人说观影人次破千万只是时间问题。 《犯罪都市》系列已经出了4部，虽然不知道还有没有要做的事情，但是马东锡已经计划好了该系列的第8部。那么第4部果真新颖吗？事实上《犯罪都市》第一部很新颖，之后几乎没有什么大的不同，几乎是叙事的反复。这是一个叫马锡道的具有超强怪力的刑警打击极强反派的故事。但是到底是什么原因让《犯罪都市》系列如此接连获得成功呢？ “应该有什么理由吧？”在《犯罪都市4》中用武力摘下来的铁窗前，毒品犯惊讶地说“为什么铁窗掉下来了？”时，马锡道突然说出的这句话可谓一语解释了其理由。这就是用武力痛快地制服极恶罪犯的马锡道这个角色所带来的幻想。虽然无知，但是为了弱者，在反派面前是毫不留情的独一无二的角色。观众们在这位像熊一样的大块头，用笑容和动作打出核重拳的平民英雄面前，心情久违地舒畅了。 但是接连获得票房的原因中，1000万观影人次电影等巨大的数字带来的茫然的期待也起到了一定作用。很多人认为，那么多人看这部电影，应该有那样的理由，所以选择了电影。不是选择值得一看的电影而数值上升，而是制作高数值值得一看的电影的前进趋势。在华丽的数字占压倒性优势的世界里，更需要看到数字之外的真正价值的眼睛。

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