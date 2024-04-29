梦想着“败者复活”，今天也继续奔跑. April. 29, 2024 08:06. by 李景振记者 lkj@donga.com. 独立棒球队京畿道联赛涟川奇迹队的投手崔钟完（25岁•人名音译）在去年决赛联赛冠军争夺战第三场比赛中，作为胜利投手获得了最有价值球员（MVP）的荣誉。在今年的首场比赛中，崔某在5局内抓下6个三振，没有失分，成为胜利投手。截止到28日，他的平均责任失分为1.27，在投手领域处于领先地位。 这样的成绩是准备今年赛季时流下的汗水的结果。去年冬天在巨济岛冬季训练场通过跳跃和15米短跑提高了速度，还通过核心运动和肌肉运动增强了力量。崔某表示：“对变速球类最有自信”，“本赛季争取不受伤，努力调整好状态，为进入职业联赛做好准备。” ●前KT队和LG队主教练等明星教练组成员加盟 今年迎来第6个年头的“独立棒球队京畿道联赛”从上月14日卫冕冠军涟川奇迹队和亚军城南喜鹊队的揭幕战开始，拉开了2024赛季的帷幕。独立棒球队是无法进军职业联赛或被球队放逐的选手们聚集在一起，梦想着能挑战职业联赛的“败者复活战”，巩固内部实力的棒球队。 今年的联赛有△涟川奇迹 △城南喜鹊 △坡州挑战者 △加平威尔士 △水原PINEEGS △抱川怪兽 △高阳Wonders等共7支球队约200名选手参加。预计到10月为止，每队将举行36场比赛和决赛等共134场比赛。 截止到28日，涟川奇迹队以9胜1负的战绩排在首位，城南喜鹊队以7胜2负的战绩紧追涟川奇迹队。京畿道棒球和垒球协会相关人士表示：“如果前3名球队确定，常规赛第2名和第3名的球队将以3战2胜制先进行交锋，两者之间的胜者将与第1名以5战3胜制先决出冠军。” 此前职业球队教练组出身的人士也加入了联赛。前KT一线队主教练曹凡铉担任水原PINEEGS队主教练，前LG双子队击球教练申庆植担任了城南喜鹊队的主教练。前斗山熊队投手陈雅各则兼任加平威尔士俱乐部主席和球队主教练职务，前LG双子队二军主教练金寅植也同时担任涟川奇迹俱乐部主席和主教练职务。金教练说：“选手们抱着最后一场比赛的心态努力运动，干劲十足”，“今年也会传授我所有的经验，尽最大努力把选手们送往职业比赛。” ●去年有15人进军职业联赛 京畿道今年也将支援独立棒球队的选手参赛津贴、训练支援津贴、胜利津贴、主教练、助教津贴等14亿韩元，帮助选手们集中精力进行运动。另外，还计划通过推进职业球队二线队和日本独立球队之间的交流战，扩大选手实力。京畿道相关人士表示：“在京畿道体育会项目团体京畿道棒球垒球协会（普通部）注册了独立棒球队，为支援提供了依据。” 在这样的支持下，去年独立联赛中陈佑荣（坡挑战者队）、崔秀彬（高阳Winners•现高阳Wonders）、黄永睦（涟川奇迹队）等15名选手取得了进军职业联赛的成果。自2019年成立以来，京畿道联赛至今共有34人进军职业联赛。京畿道文化体育观光局局长李钟敦（音）表示：“将通过京畿道联赛运营支援，积极帮助选手们的挑战和成长。”

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