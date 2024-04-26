“尹锡悦盛怒”的2年……变化始于倾听. April. 26, 2024 08:07. . 去年8月，我在专栏中提道：尹锡悦总统在担任检察总长时节曾向某法律界人士表示：“如果○○○特地来找我分说，我也没有其他不听的方法。”那个人实际上就是前国民力量党紧急对策委员长韩东勋。说给我听的人是对尹-韩双方都很熟悉的人。他曾经期待幕僚们发奋图强，因为尽管总统性格刚硬，但只要有可以接受的理由，也会有倾听的灵活性。 此后，在金建希女士的迪奥包问题解决方法、任命前驻澳大利亚大使李钟燮、医学院扩招2000人的演讲过程中，出现了一意孤行的争议。议会选举以执政党的惨败而告终。尹与韩的关系，听说现在距离“破釜沉舟”只有咫尺之遥。 尹总统16日与大邱市长洪准杓共进晚餐超过4个小时。执政党相关人士表示：“两人在饭桌上提到了韩前委员长。梦想成为下届（总统）的洪市长不可能不知道，就算总统不能保证下届当选，他的位子也足以（对韩前委员长）暗中行使否决权。”洪准杓似乎读懂了尹总统的意思，进一步扣实了“韩东勋背叛者”的帽子，韩东勋则回应称，“不该背叛的对象只有国民”，使尹-韩间的隔阂进一步拉大。 随着不是汝矣岛（政界）出身的尹总统就任，人们一度提及政界调整，这是其可能性缩小的第二幕。执政党人士表示：“与就任初期不同，很多人离开了尹总统身边。”继与李俊锡、安哲秀、罗卿瑗、金起炫产生矛盾后，韩东勋似乎也成为了排除对象。被认为是“协治型”人选的前中小风险企业部部长朴映宣和前民主研究院院长杨正哲，其实也只是早先的人脉关系，并不是外延扩张的结果。 尹总统陷入不通争议，其原因应从多个脉络中分析。身份受到法律保障的职业公务员，而且权限较强的检察官们，以事实和法理适用为依据，可以引导“检察官尹锡悦”的判断发生变化。相反，不知何时会脱掉衣服的御用人士们要想说服“总统尹锡悦”，不仅双方的缘分太浅，职业稳定性也无法相比。这不是只要执着地说服法官就能解决的问题，正确答案固然重要，但寻找答案的过程和方式更为重要。 经验者们的评价是，如果性格多变再加强硬的尹总统稍微提高讲话的语调或水平，与是否盛怒无关，对方都只能畏缩。只能观察总统的想法，提意见和讨论很容易朝着一个方向而去。缘分不长的幕僚和官僚更是如此。就这样，两年来出现了很多“总统盛怒”的报道。正因如此，才会有人说，“就算少听一些他盛怒的消息，不通形象所带来的否定评价也会减少”。 议会选举失败后，尹总统表示“将搞政治”。过去两年，人们嘲弄他“像搞政治一样搞调查，像搞调查一样搞政治”。要想摆脱这一点，相比盛怒，出路更应该在于倾听。与乖乖听话的幕僚、迎合他的口味写东西说话的部分人进行沟通，而对国民的问题不作回答，这与共和国领导人的道德性相去甚远。就像最近一天两次会见媒体一样，强化信任、践行国政课题的方法，也取决于沟通的成败。

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