“将投资523亿韩元开发汽车、军工等尖端机器人技术”. February. 20, 2024 07:50. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 政府今年将投资523亿韩元开发尖端机器人技术。这是去年投资额125亿韩元4倍多的历史最大规模。19日，产业通商资源部根据去年12月发表的《尖端机器人产业蓝图和战略》的后续措施，公布了上述支援计划。政府曾通过相关战略提出，到2030年为止，官民将投资3万亿韩元以上，将2021年达到5.6万亿韩元的机器人市场培养成20万亿韩元以上的目标。 产业通商资源部当天发布了新课题支援事业第1次公告，决定到3月份为止招募参与该事业的企业。在第1次公告中，包括制造及服务机器人领域在内，共以17个课题为中心进行招募。此次总支援规模为166亿韩元。产业通商资源部计划在今年4月和7月分别实行的第2、3次公告中追加支援357亿韩元。在制造机器人领域，将投入支援金，开发机器人可以学习高难度产品组装过程，并自行执行的源泉技术。另外，开发适用于汽车零部件、机械、军工等14个代表性制造业领域的尖端机器人基础工程模型也是主要课题。服务领域的机器人开发也将加快步伐。医生可以在远距离操作机器人，观察患者的患处并进行诊疗的远程诊疗机器人就是代表性的例子。

한국어