90岁的“年轻哥哥”，将创下国内最高龄高中毕业纪录. February. 09, 2024 07:37. by 孙俊英记者•崔勋振记者 hand@donga.com. “只要有学习的心态，就能战胜对年龄的恐惧，希望大家能够挑战一下。” 这是即将高中毕业的一名学生8日接受东亚日报记者电话采访时所说的话。虽然可能会觉得“高中毕业算什么”，但回顾他的人生，就会点头。这是6•25战争时放弃学习之路，现在以九旬的年龄走读1个半小时的路程，21日即将毕业的金恩成（90岁•音译）说的话。金某说：“刚开始这段旅程的时候，感觉非常遥远和漫长，但过了之后发现瞬间就过去了”，流露出既高兴又舍不得的心情。 居住在京畿坡州市的金某虽然在日本帝国主义强占时期上过小学，但是1951年踏上避难之路后中断了学业。此后，虽然也曾上过私塾，但也没能走多远。这样的他从2022年开始就读高阳市学历认证的高阳松岩高中。该学校是成人只要在2年内完成6个学期就可以得到高中学历认证的终身教育设施。 虽然入学的契机来自于儿子的强烈劝告，但此后金某对70年后重新开始的学习很快产生了兴趣。金某最喜欢的科目是英语。金某说：“如果我也能说好世界上所有人都使用的英语的话，应该会很开心吧”，“我正在考虑，如果具备了知识，就去外国看看。”在同级生奶奶们之间，金某被称为“年轻的哥哥”。金某说：“从10、20多岁的年轻人到60、70多岁的老奶奶，与他们亲密相处，学校生活非常愉快。”高阳松岩高中方面表示：“据了解，金某在毕业典礼结束后将成为国内年龄最大的毕业生。”

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