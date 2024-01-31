首次踏上亚洲杯决赛圈舞台的塔吉克斯坦，战胜阿联酋闯进八强创造历史. January. 31, 2024 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. “谁都不知道我们会爬升到怎样的高度。” 塔吉克斯坦国家足球代表队主教练佩塔尔•谢格特（58岁）29日球队在点球大战中战胜阿联酋（UAE）后说：“我们现在是淘汰赛的黑马。”塔吉克斯坦战胜的阿联酋（第64位）是连续3次挑战亚洲杯4强的球队。 带领塔吉克斯坦队进入8强的谢格特主教练在亚洲杯上受到了关注。不仅是正在举行比赛的卡塔尔当地媒体，英国路透社、美国体育专门媒体ESPN等也报道了有关谢格特的报道。国际足联（FIFA）排名第106位，首次踏上亚洲杯决赛圈舞台的塔吉克斯坦队进入8强被认为是本届大赛的最大冷门。在本届世界杯小组赛A组中取得1胜1平1负战绩的塔吉克斯坦队继“卫冕冠军”卡塔尔（3胜）之后，以小组第2名的成绩晋级16强。 克罗地亚籍主教练谢格特2022年1月执掌塔吉克斯坦国家队教鞭，他带领球队历史上首次晋级亚洲杯决赛圈，成为塔吉克斯坦的国民英雄。球员时期曾是后卫的谢格特在德国低级别联赛效力，因膝盖受伤在27岁退役。退役后他曾担任球探和少年队经理等职务，并先后担任阿富汗和马尔代夫国家队主教练。他首次率领阿富汗队进入亚洲杯最终预选赛，并为马尔代夫队捧得了南亚足球锦标赛冠军奖杯。得益于这样的指导能力，他被称为“Underdog（获胜概率相对较低的球队）驯养员”。 塔吉克斯坦的8强战对手是FIFA排名第87位的约旦。在小组赛E组与韩国队以2比2战平的约旦队29日以3比2战胜伊拉克队进入了8强。谢格特主教练说：“我的下一个梦想是进入下一轮（4强）。我的目标是继续实现塔吉克斯坦的梦想。”

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