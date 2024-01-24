人工智能威胁在美国总统选举中成为现实……散布“高仿拜登语音”. January. 24, 2024 07:37. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 在美国共和党总统候选人竞选的第二道关口即23日新罕布什尔州预选前夕，冒充民主党人拜登总统劝其不要参加竞选的“高仿”声音被传播，州政府当地时间22日着手展开调查。恶意利用人工智能的虚假信息将对民主造成重大威胁的警告正在成为现实。此次大选竞选开始后，对利用人工智能散布虚假信息进行调查尚属首次。 新罕布什尔州法务部长室当天表示：“听起来像是拜登总统的声音，但接到了关于可能是人工生成的自动录音电话信息的举报。这是企图妨碍竞选、给选民带来混乱的非法企图。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说，该信息最多散布到了2.5万人。 冒充拜登的相关语音声称：“共和党内部分人士一直施压要求无党派人士和民主党支持者参加共和党竞选，但这是胡说。重要的是在11月大选之前保留选票。”如果参加特定党的竞选，就不能在大选正式选举中行使投票权，这完全是虚假信息。 目前尚不清楚是谁制作了该信息、为什么散布。但拜登竞选连任阵营方面批评说：“这是无法容忍的虚假信息散布。”前总统特朗普方面也表示：“与我们没有任何关系。” 特朗普继15日在艾奥瓦州党员大会上取得压倒性胜利后，有信心在非党员也可以投票的新罕布什尔州取得胜利。他在22日的游说中，向竞争对手、前美国常驻联合国代表尼基·黑莉施压，要求其辞职。相反，黑莉表示，“美国不是举行加冕仪式的国家”，表明了继续竞选的意向。

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