“特朗普第二季”风满楼，世界已经开始动荡. January. 18, 2024 07:34. . 美国前总统特朗普15日在共和党首次大选竞选艾奥瓦州党员大会上以51%的得票率遥遥领先。与排名第二的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯拉开近30个百分点，轻松获胜。在此前的舆论调查中，构筑独霸体制的“特朗普大势论”首次在竞选中取得压倒性胜利，确认了其坚不可摧的实体。特朗普说：“现在是美国全体团结的时候了。共和党和民主党也应该和好。”特朗普再次强调“和解”，表现出了对11月大选获胜的自信。 这还只是共和党竞选的开始，距离大选正式选举还有10个月，因此断定“特朗普第二季”还为时过早。尽管如此，如果特朗普在下周不是党员而是普通选民参加的新罕布什尔州预选中获胜，很有可能提前被确定为共和党候选人。特朗普已经在各种舆论调查中领先于拜登总统。也有分析认为，他的支持势力也超越了白人、低学历、低收入层，正在大幅扩大外延。现在，“特朗普第二季”似乎已经超越了可能性层面，正在成为常数。 世界各国为应对打着“美国第一”旗号的孤立主义美国的再次登场，正在调整对外政策方向和速度等，采取微妙的行动。俄罗斯已经从乌克兰战争中进入长期持久战状态，将战争推迟到特朗普回归后结束。朝鲜公然威胁战争，提高对韩挑衅水平，也与对朝美直接交易的期待感不无关系。美国的同盟中，有部分国家公然反对向乌克兰提供军事援助，相当一部分国家也把本国防卫放在首位，为“世界警察”美国撤军后做准备。 韩国也要应对“特朗普第二季”带来的不确定性。以利益和交易为基础的特朗普对外政策，过去曾将韩半岛局势从极端对决推向戏剧性对话，后又再次推向紧张。更何况他预告了“更狠更辣的第二季”。可以以朝鲜冻结核设施为代价进行放宽制裁的交易，也可以以撤走驻韩美军为由要求增加防卫费分摊额。韩国在通过扩充自身防卫能力努力自强的同时，应尽快将韩美一体型核保护伞制度化。同时，也要大幅扩大外交范围，为应对日益激烈的中美霸权战争打下缓冲基础。

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