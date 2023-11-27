“直到在平壤一起演奏《阿里郎》的那一天”. November. 27, 2023 08:15. by 李智允记者 asap@donga.com. 如果首尔人在平壤唱“阿里郎~阿里郎~阿里郎呦~”的歌词阿里郎，谁都会自然而然地回应“我的郎君翻山过岭，路途遥远”。因为《阿里郎》是韩民族的歌曲，南北相同。 下月5日，在“阿里郎之乡”江原旌善，韩国艺术综合学校首位脱北者出身的新生刘恩智（音译下同）和平壤艺术大学出身的李智安将用古典吉他进行《阿里郎》二重奏演出。这是下月4日至8日在旌善阿里郎中心和京畿加平清rium、首尔瑞草区jeonghyo艺术中心，由jeonghyo文化财团等4个团体主办、东亚日报社等9个团体赞助的第5届世界韩民族演出艺术庆典“韩人和乐”的其中一项演出。共有来自8个国家和地区的120多名演奏家参加。两人除了《阿里郎》之外，还将在朝鲜推出以“橄榄项链歌曲”而闻名的《El Bimbo》。演出是免费的。 《阿里郎》因为找不到吉他二人组用的乐谱而亲自编曲。23日，在与东亚日报的电话采访中，李某表示：“为了不让反复的旋律感到单调，加入了像伽倻琴一样撕扯的演奏法，还添加了‘即使累也要牵着手一起走’的《孤独阿里郎》旋律。”刘某说：“心脏紧挨在一起演奏的古典吉他原封不动地承载着演奏者的感情”，“将对留在北朝鲜的家人和故乡的思念都深藏在《阿里郎》里了。” 两人受到了流淌着“音乐血液”的家风的影响。李某是在北朝鲜享有最高人气的歌手崔三淑的女儿，也是演唱《离别的釜山车站》的已故南仁树（1918~1962年）的侄孙女。她说：“母亲直到生下我的前一天，还在录歌。从肚子里开始接触的就是音乐。”刘某在人民学校时期，在父亲的劝说下第一次弹吉他。她笑着说：“母亲拉小提琴，父亲唱歌很好。遗传了音乐基因。” 两人第一次见面是在两年前。演奏完二重唱后，两人还进行了介绍北朝鲜音乐等的脱口秀。演出结束后，观众们找到两人表示感谢。刘某说：“虽然国家间的关系反复好坏，但至少我决心与观众沟通，实现‘小统一’。”李某说：“音乐具有超越理念的力量。” 当被问到如果有一天可以自由往返于南北，最先想做的事情是什么时？两人异口同声地表示“想站在平壤的舞台”。刘某说：“我想举行归国独奏会，说‘我认真学习了’。我们将给没有机会接触西方音乐的被朝鲜居民们听美妙的古典音乐。”

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