KBS社长朴敏“对不公正偏袒报道表示道歉”……在野党：“仿佛政变一样”. November. 15, 2023 07:55. by 刘元谋记者、郑成泽记者 onemore@donga.com、neone@donga.com. KBS社长朴敏（音，照片）在就任第二天的14日召开对国民记者会，对接连不断的KBS不公正报道、偏向报道争议进行了道歉。 朴敏当天上午在首尔永登浦区KBS艺术厅召开的记者会上表示：“KBS作为公营电视台，破坏了核心价值公正性，失去了国民的信任，对此深表遗憾。郑重地道歉。” 朴敏指出：“KBS在2019年因‘检媒勾结’误报，相关记者被起诉；关于2020年已故张紫妍死亡事件，让逃到海外的尹智五出演；在2021年4月7日再补选之前集中报道了‘吴世勋生态汤疑惑’；在去年大选之前报道了被曝为捏造内容的‘金万培录音’。” 对于改善方案，他表示：“将彻底查明主要不公正报道的经过和真相，发行白皮书。对于故意性重大误报，将追究局长和本部长等指挥层的责任。”他强调：“不会不分青红皂白的抢发快讯，会激活核实真相环节。将把确保公正性和可信度作为经营最优先的价值。” 朴敏同时还宣布了针对粗放经营的对策。他表示：“KBS去年虽然收到了7000亿韩元的收视费，但出现了超过100亿韩元的赤字，预计今年会出现约800亿韩元的赤字。在经营正常化之前，我和管理层将返还30%的工资。”他还表示：“将扩大实施名誉退休，改善倒三角型低效人力结构，并研究结构调整。” 在朴敏就任社长的同时，KBS让之前引起偏向广播争议的KBS1广播《朱镇宇直播》的主持人朱镇宇（音）退出了节目。时事节目《The live》也从编排中予以删除。《新闻9点钟》等新闻主播也大举更换。 对此，共同民主党表示，“这仿佛是一场军事政变”，要求朴敏辞职。共同民主党院内代表洪翼杓14日在院内对策会议上表示：“从未听说过广播主持人交替或广播节目调整如此突然。作为政权空降社长，怎么能如此残忍地蹂躏KBS呢?”相反，国民力量党院内代表尹在玉当天表示：“期待KBS公正地回到广播本来的姿态。为此，我认为政治圈最好不要指手画脚。”朴敏表示：“作为公营电视台，我只是指示要检查丧失认同感或有问题的节目，并推进适当的对策。”

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