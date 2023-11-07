“新冠疫情导致孩子语言发育迟缓”……读书补习班比英语班更受欢迎. November. 07, 2023 08:06. by 李采完记者 首尔大学经济学部四年级实习记者金松贤 中央大学公共人才系结业实习记者林在赫 chaewani@donga.com. “现在甚至是语文教育比英语教育更重要。” 有两名小学低年级子女的李贞贤（音，43岁）说：“可能是因为新冠疫情鼎盛时期没有面对面授课，孩子出现了基本的国语能力不足的现象，所以开始送孩子们到读书学院。”李贞贤还说：“可能是新冠疫情期间，用平板电脑看书多于纸质书籍成了习惯才这样的吧。现在上读书学院已经一年左右，正确使用主谓关系的语法和词汇能力大幅提高。” ● 家长们送孩子去读书补习班而不是“英语幼儿园” 位于首尔市江南区某公寓小区的读书学院。记者上月底来到该读书学院，十多名小学低年级学生各自从书架上拿出一本书，专心读书。小男孩李某（9岁）挑了一本《我为什么》读了起来，翻书时看到“过劳”一词后，也许是不能理解，连连摇头问道，“这是什么意思？”一旁看着的老师解释说：“过劳意味着干活太多非常疲劳。‘过’通常意味着“太多”，‘过食’也意味着‘吃了太多’。”李某的父亲老李（42岁）说：“如果让孩子在家看书，孩子只会坐着在那里翻页，完全理解不了内容。从今年7月开始，为了培养读书的习惯，开始送孩子去读书。” 像这样，最近一边进行读书指导一边教授词汇和论述等的读书学院在学生家长中大受欢迎。在庆尚北道龟尾市运营读书补习班的院长朴恩熙（音，48岁）表示：“每周都会接到几通担心孩子的阅读理解能力下降的家长打来的咨询电话。最近周围也不断出现读书补习班。” ● 发育迟缓的儿童在4年内翻番，国语课外辅导费也随之增加 有分析称，最近儿童青少年在语言发展上遭遇困难，因此对读书补习班的关心大为提高。近几年来，随着新冠疫情的扩散，非面对面文化扩散、习惯于戴口罩等原因，儿童青少年通过面对面沟通培养语言能力的机会减少。此外观看短视频代替阅读文字的文化的形成，也是阻碍语言发展的原因。 国会保健福利委员会所属的正义党议员姜恩美10月24日从健康保险审查评价院收到的资料显示，0-19岁的发育迟缓诊疗患者2018年为6.0957万名，2022年增至11.6838万名，4年内增加接近翻番的5.5881万名（91.7%）。今年仅上半年就达到10.1228万名，预计会连续5年呈增加趋势。 对此，家长们开始对读书补习班等国语教育掏腰包。统计厅今年3月发表的《2022年小学、初中、高中课外辅导费调查结果》显示，国语课外辅导费增加率最高。支出规模以全体学生为准，英语为12.3万韩元、数学为11.6万韩元、国语为3.4万韩元，与前一年相比，国语、英语、数学的增长率依次为13.0%、10.2%、9.7%。 ● 专家：“应通过读书教育增加面对面沟通机会” 专家们建议，作为帮助儿童青少年发展语言的方法，应通过读书教育增加面对面沟通。西京大学儿童学系教授申惠媛（音）表示：“为了让孩子通过语言很好地表达自己的想法和感情，不仅条理上的沟通能力很重要，阅读理解能力也很重要。读书有助于培养阅读理解能力和创造力。” 韩国语言康复师协会会长李恩京（音）表示：“并不是单纯的阅读能力下降，而是由于面对面沟通不足，有些儿童青少年无法正确理解书籍。应通过面对面读书教育，增加培养沟通能力的机会。” 首尔教育大学国语教育系教授李在承（音）建议：“对于熟悉了非面对面文化的孩子们来说，需要有人帮助他们养成读书习惯。政府应进一步普及符合学生水平的不同水平的图书，教师们应该教育学生具备集中读书的能力。”

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