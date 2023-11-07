李俊锡“不要再想着给不相干的人吃药”……非尹派系：“极端言行”. November. 07, 2023 08:06. by 赵权衡记者 buzz@donga.com. 对于国民力量前代表李俊锡用英语对来访的革新委员长印曜翰的发言，党内外出现了“种族歧视”、“仇恨言论（对特定人种的厌恶发言）”的争议。虽然李代表的立场是“想精确细腻地表达”，但有人指出“这是应该公开道歉的事件”。李代表当天继续批判印委员长，称这是“强行捏合秀”。 李代表6日在脸书上没有提及相关争议，而是再次针对印委员长说：“不要再想着避开患者，却想要给不相干的人吃药。” 相反，党内非尹（非尹锡悦）派系的曹海珍议员当天在BBS广播中表示：“如果继续进行极端的思考或言行，将很难成长为优秀政治家。”该党的洪硕晙议员说：“李代表用英语对印委员长讲话，是不把对方视为韩国人。”该党最高委员张礼灿（音译）也在A频道节目中表示：“（如果是美国政治家）种族歧视丑闻将会传开，政治生命也会结束。”党外也有人评价说：“这是明显的种族歧视。”还有人指出，李代表的政治举动存在问题。新党“新选择”发言人郭大中（笔名奉达号•音译）前一天在脸书上表示：“李前代表经常越线。谁会愿意和这样的人携手呢？”美国耶鲁大学精神健康医学科助理教授罗钟浩前一天在脸书上表示：“李代表不够资格当政治家，应该公开道歉。”但是，非尹派系的河泰庆议员表示：“甚至说引发种族歧视争议，这就有点过了。对印委员长来说，韩语很方便，但李代表好像有点误会，所以失误了。但硬说是种族歧视，就有点过了”。 4日，印委员长访问釜山脱口秀活动现场，李前代表叫他的英文名字“Mr.Linton”后，然后用英语说“真正的患者在首尔”等。印委员长当天在A频道油管频道上表示：“把我当成了外国人，感到辛苦又遗憾。” 对于李前代表声称在准备创建新党的过程中接触非明系（非李在明派系），共同民主党议员禹相虎在油管频道“金于俊的新闻工厂”上表示：“这是狗屎发言”，“（非明系）们说‘这是胡言乱语’。”

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