尹锡悦：“复合危机，要求我们举国、超党派合作”……向在野党伸出手. November. 01, 2023 07:59. by 全周永记者、姜成辉记者 aimhigh@donga.com、yolo@donga.com. 尹锡悦总统31日在明年预算案国会施政演说中表示：“现在我们所处的全球经济不安和安保威胁要求我们进行举国、超越党派的合作。希望大家齐心协力克服当前的复合危机。”执政党在首尔市江西区区长补缺选举中失败后，尹锡悦在强调民生现场的情况下，在国会放低身段要求朝野政党合作。 尹锡悦当天在国会举行的2024年预算案国会施政演说中表示：“让我们和国民一起克服危机，创造新的飞跃历史。”在此次施政演说中，尹锡悦没有提及去年施政演说时提到的对文在寅政府的批评。 尹锡悦强调：“政府把物价和民生稳定放在所有政策的最优先位置，全力应对。”尹锡悦就因大幅削减研发预算而引起的争议解释说：“今后将继续发掘支援领域，增加支援规模。”他还强调：“政府的财政运营基调，是通过健全财政，不把难以承受的债务交给未来一代。” 尹锡悦在施政演说前与五部要员、朝野领导层的事前交谈中，事实上进行了就任后首次与共同民主党代表（党首）李在明的当面坐谈。据悉，李在明说，“希望在政策和预算方面进行大规模的转变”，尹锡悦回答说，“会那样做的”。尹锡悦在施政演说结束后与朝野院内代表、国会常任委员长团共进午餐时强调，“这是就任以来最舒适、最开心的一天”，并强调“超党派的举国合作”。 共同民主党院内代表洪翼杓就施政演说表示：“从整体上看，我们感到非常失望和有限。尹总统安排了沟通的场合，积极听取了国会的意见、在野党和常任委员长的意见，我对这一点充分感谢和尊重。”

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