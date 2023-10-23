第二次参加全程马拉松就夺冠，新秀达格纳切乌击败肯尼亚军团. October. 23, 2023 08:17. by 任寶美 bom@donga.com. 马拉松新秀伊斯玛•安纳塔耶胡•达格纳切乌（25岁•埃塞俄比亚）在2023东亚日报庆州国际马拉松赛上意外夺冠。 21日，在新罗的“千年古都”庆北庆州市举行的庆州国际马拉松42.195公里全程马拉松国际精英男子组比赛中，达格纳切乌以2小时11分31秒的成绩率先冲过终点线。今年4月，达格纳切乌在米兰马拉松赛上首次挑战全程马拉松，并以2小时11分55秒的成绩获得第10名，在第二次比赛中就登上了冠军宝座。从当天37公里区间开始到领先集团减少到7人为止，所有人的关心都集中在了去年的冠军埃文斯•基普科埃奇•科里尔（36岁）等肯尼亚选手身上。但是40公里区间后，科里尔因腿筋受伤弃权，领先集团减少到4人后，达格纳切乌突然爆发冲了出去，并最终以21秒优势领先蒂莫西•基普科里尔•卡塔姆（30岁•肯尼亚）登上了冠军宝座。 直到高中时期一直梦想成为足球运动员的达格纳切乌在老师的劝说下，以在代表学校参加的田径比赛中获奖为契机，开始跑步。高中毕业后参加5000米、1万米、半程马拉松的达格纳切乌认为“还能跑更长的距离”，从今年开始挑战全程马拉松。达格纳切乌表示，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴附近的恩托托高山地带（海拔3300米）进行训练，那里的天气与韩国相似。当天比赛的出发时间是上午8时，比往年提前了1个小时，出发时的气温是摄氏10度，终点上午10时以后体感温度为12度，是跑马拉松的最佳天气。 达格纳切乌开心地笑着说：“在韩国首次挑战就获得了冠军，高兴得无法用语言表达。”他说：“一有机会就想来韩国。埃塞俄比亚是韩国战争参战国，因此韩国人来到埃塞俄比亚后仍然会表达感谢，对韩国的印象很好。在一起训练的朋友们之间，韩国马拉松大赛的人气也很高。” 在瞻星台、凤凰台、天马冢等联合国教科文组织指定世界文化遗产林立的庆州举行全程马拉松和半程马拉松、10公里、5公里等秋季马拉松庆典，大师级参赛选手9000多人积极参与其中。 A频道用三星电子手机Galaxy S23拍摄并转播了比赛的部分区间。3个手机竖屏画面同时播放，同时展现了国际精英、国内精英男子和女子领先组的面貌，还利用S-慢镜头功能捕捉到了选手们在供水台上抢夺水瓶的瞬间。起亚提供环保电动汽车EV9作为赛事转播车。 庆州市市长朱洛荣、大韩田径联盟会长陆铉杓（音译）、国会议员金硕基（国民力量）、庆州市议会议长李喆雨、庆州市体育会长吕俊基（音译）、东亚日报评论主管千光岩（音译）在出发地鼓励了参加者。庆州警察署安排了包括交通巡逻车等25辆汽车在内的600名警察及公务员，帮助大会安全举行。

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