加沙医院惨案造成500人死亡，“中东战争新导火线”. October. 19, 2023 08:31. by 华盛顿=常驻记者文炳基、李清娥记者 weappon@donga.com、clearlee@donga.com. 美国总统拜登即将访问以色列之前的当地时间17日晚上，巴勒斯坦加沙地区的一家医院遭到空袭，袭击造成至少500人死亡。巴勒斯坦武装团体哈马斯谴责称“这是以色列的大规模屠杀”，以色列则反驳称是“（另一个武装团体）巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）所为”，围绕真相的攻防战正在激化。 受此影响，原先计划于18日在约旦首都安曼会见拜登总统、讨论中东战争解决方案的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及总统塞西突然取消了会谈。中东和北非地区的反以色列、反美示威也在扩散，拜登防止战争扩大的构想在迈出第一步之前就出现了问题。 加沙地区卫生部门17日表示，当天晚上对加沙城内阿赫利亚医院的火箭炮轰炸导致患者、难民等500多人死亡。据说，至少有数百人受伤，另外还有相当多的市民被压在建筑物残骸下。自本月7日战争爆发以来，由于以色列的空袭和物资切断，加沙地区内很难进行救助，预计伤亡人数将会增加。 哈马斯把此次空袭定性为史无前例的大规模屠杀，并表示“不能再保持沉默”，表明了报复立场。此前一直谴责哈马斯的阿巴斯在宣布为期三天的哀悼期后，从安曼紧急返回了自治政府统治的约旦河西岸地区。 以色列则声称，此次轰炸是因为比哈马斯更强硬的反以色列倾向的杰哈德发射火箭失败。以色列总理内塔尼亚胡一再声称系吉哈德所为。他说：“攻击医院的不是以色列军队，而是野蛮的恐怖分子。”以色列方面为了证明自己和此次攻击无关，决定展开调查。 拜登在出国前发表声明说：“对医院爆炸和由此造成的可怕的人员伤亡感到愤怒。”拜登虽然支持消灭哈马斯，但表示反对平民伤亡和很可能扩大战争的占领，并提出一种“指导方针”。但是，与以色列在约旦直接达成解决方案的构想，因大型惨案和四方会谈被取消，似乎从第一步开始就走偏了。越来越多的人担心，拜登遥远的中东之行有可能空手而归。 随着国际社会对大规模平民伤亡的批评越来越大，试图权衡向加沙地带投入地面部队时间节点的以色列也陷入了苦思之中。

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