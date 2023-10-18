六旬妇女被疑突然加速事故致死孙儿，最终被判定无罪. October. 18, 2023 07:59. by 李仁模 imlee@donga.com. 去年12月，一名60多岁的女性在江原道江陵市驾驶SUV时，因疑似突然加速的事故导致12岁的孙子丧生，根据交通事故处理特例法被立案涉嫌致人死亡。近日警方得出结论，该女性“没有嫌疑”。 江陵警察署17日发布公告称，因证据不足，决定不把涉案司机A某移送司法机关。 警方这一决定没有接受国立科学搜查研究所认定A某可能存在过失的结论。国立科学搜查研究所认定，“汽车驾驶员有可能踩的是油门而不是刹车”，理由是该车的制动系统没有发现可能导致刹车异常的机械缺陷。 但A某方面声称“国立科学搜查研究所的分析结果不可信”,对汽车制造商提起了民事诉讼。民间专业机构在民事诉讼期间提交的声音分析结论是：“对黑匣子视频中包含的声音进行分析，没有检测到换档的声音。” 警方也认为，国立科学搜查研究所的分析结果存在局限性，因为他们没有实际驱动发动机进行测试。一名警方人士表示：“我们认为，国立科学搜查研究所的鉴定结果不足以作为支持A某存在过失的证据。” 这起事件发生在去年12月6日下午4点左右，当时A某驾驶的SUV在江陵市洪济洞坠落路边并导致事故。同在车上的孙子在事故中丧生，悲伤的案情引发来自全国各地的大量请愿书要求予以宽大处理。今年2月，A某的家人向国会“国民同意请愿”提交了《疑似突然加速事故时的缺陷原因证明责任转移》请愿书，很到约5万人同意，有关修改相关法律的讨论也在进行中。

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