漆谷奶奶们领悟到韩文的精髓，现在连珠炮说唱也开始了. September. 01, 2023 08:36. by 漆谷=明敏俊记者 mmj86@donga.com. “我小时候的朋友们都在上学！我蹲在墙角下哭来着！洗碗！看孩子！我要做的就是那个！简直要疯了！” 与嘻哈歌手们吐出的押韵（配合脚韵和音节数来激活节奏感）相比也毫不逊色的说唱歌手们是平均年龄85岁的奶奶们。 年近八旬的庆北漆谷的老奶奶们，在领悟韩文后，还制作了电脑用字体而成为话题，现在她们变身为说唱歌手。来自漆谷郡枝川面新四里的老奶奶们上月30日在村里的敬老堂成立了嘻哈组合“Suni和七公主”，正式开始了活动。 组合名字中包含了将队长朴点顺奶奶（85岁•人名音译，下同）的名字最后一个字“顺”变型的“Suni”和其他7名成员参与的含义。组合中年龄最大的成员是92岁的郑斗伊奶奶，最小的则是75岁的张玉琴奶奶。 老奶奶们把通过过去的人生感受到的痛苦、孤独和思念原封不动地融入了说唱中。其中最具代表性的有，包含6•25战争当时把枪声误认为是鞭炮声的《弹豆 弹豆》和表达见到朝鲜军人的感想的《赤色分子》等。李弼善奶奶（87岁）说：“《赤色分子》中包含了直到在庆尚北道星州伽倻山见到朝鲜军人之前，一直认为共产军全身都是赤色的的内容”，“我想用说唱来告诉孩子们战争的痛苦和统一的必要性。” 老奶奶们的说唱老师是曾经梦想成为嘻哈音乐家的漆谷郡倭馆邑事务所的主务官安泰基。安主务官两周一次来到敬老院，和奶奶们一起挥汗如雨地准备出道舞台。 “Suni和七公主”将在今年秋季地区庆典演出舞台上首次亮相。漆谷郡郡守金在旭说：“漆谷老奶奶们已经证明，年龄只不过是数字而已。为了让老奶奶们愉快的挑战继续下去，将不遗余力地给予支持。” 老奶奶们在漆谷郡运营的成人文解教室里，在80岁左右的年纪学习了韩文。以奶奶们写的字体为基础，还制作了电脑文件用字体“漆谷奶奶字体”。尹锡悦总统在今年新年贺卡上曾使用了漆谷奶奶字体，引起了人们的热议。

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