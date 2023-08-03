权益委员会：“配偶除外，只对议员拥有的虚拟货币进行全面调查”……执政党：“本周内提交同意书”，在野党：“有必要进一步讨论”. August. 03, 2023 07:44. by 崔慧玲记者、金恩智记者 herstory@donga.com,eunji@donga.com. 据悉，国民权益委员会对国会议员拥有的虚拟资产展开全员调查，再次向国会发送了除配偶和子女等人外个人信息同意书的表格。此前，权益委员会曾向国会发送过包括配偶和直系亲属在内的个人信息同意书，但遭到部分议员的反对，因此这一次把调查范围缩小到了议员本人。 国民力量党院内核心相关人士2日表示：“1日，从权益委员会收到了新的同意书样式，需要提供除配偶和直系亲属之外的个人信息。到目前为止，已有90多名议员同意，计划在本周内收集同意书。”该党院内发言人张东赫当天会见记者时，就排除对配偶和直系亲属的调查一事表示：“应该考虑，在没有法律义务的情况下，仅仅因为（议员的）配偶或直系亲属是家人而要求无条件同意是不是合适。” 此前，国会在5月25日的全体会议上通过决议，其内容是所有国会议员应主动申报所拥有的虚拟资产的明细，同意权益委员会调查国会议员取得、交易、失去虚拟资产的明细。国民力量党上个月27日召开全体议员大会，决定以朝野协商为前提向权益委员会提交信息提供同意书，但在决议通过后的70天里没有提交同意书。 共同民主党的立场，是积极参与权益委员会的国会议员全体调查。该党院内核心相关人士表示：“对议员本人所拥有的虚拟资产及交易的调查已经从党层面提交过一次同意书，因此向权益委员会提交没有问题。”此前，共同民主党曾于6月从所属全体议员那里得到了旨在全面调查虚拟资产的个人信息同意书。 共同民主党的立场是，对于排除配偶和子女等问题，有必要进行进一步讨论。院内发言人金汉圭前一天在党会议结束后会见记者时表示：“（权益委员会）已经准备了表格，不仅是议员本人，而是对配偶和直系亲属进行调查，不仅是虚拟资产交易明细，也包括与虚拟资产相关的金融账户。正在从这一部分是否符合当初国会通过的决议的宗旨的角度出发，进行讨论。”

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