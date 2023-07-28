尹锡悦：“韩美同盟是和平的关键”……金正恩威胁新型武器. July. 28, 2023 08:10. by 张宽硕记者、孙孝周记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 jks@donga.com、hjson@donga.com、weappon@donga.com. 尹锡悦总统在停战协定签署70周年的27日表示：“韩美同盟是世界和平、稳定、繁荣的关键。”尹锡悦这是对美国总统拜登当地时间26日发表相同内容布告的回应，并向国际社会强调了发展成为全球全面战略同盟的韩美同盟70年的成果。随着下月18日韩美日在戴维营举行首脑会谈，全面展开三国安保合作，朝鲜与中国和俄罗斯关系密切，东北亚新冷战格局日益明显。 尹锡悦当天出席在釜山电影殿堂举行的“联合国军”参战日·停战协定70周年纪念仪式，并做出了上述表示。拜登此前在停战协定70周年布告中表示：“让我们重新承诺用牺牲守护的民主价值，努力使韩美同盟继续为世界和平与繁荣做出贡献。韩美同盟是全球和平稳定和繁荣的关键（linchpin）。” 尹锡悦在纪念仪式之前依次参拜了“联合国军”参战国政府代表团和参战国国旗、纪念碑、阵亡者墓地及“联合国军”慰灵塔。这是现任总统首次参拜“联合国军”慰灵塔。 据朝鲜《劳动新闻》当天报道，朝鲜国防委员长金正恩前一天与来访的俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古一起参观了武装装备展示场，介绍了新型武器。特别是出现了与韩国军队和美军运营的高空无人侦察机“RQ-4全球鹰”外观几乎相同的侦察用无人机和被称为“空中暗杀者”的美军攻击用尖端无人机“MQ-9 死神”类似的攻击用无人机。朝鲜还公开了包含这些新型无人飞机试飞照片的说明板。金正恩和中国、俄罗斯代表团一起观看了“战胜节”70周年纪念演出。朝鲜把停战协定签署日称为“战胜节”。

한국어