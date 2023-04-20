忏悔和艺术. April. 20, 2023 08:05. . 在漆黑的黑暗之中，一位白发苍苍的老人正在演奏竖琴。头发和胡须白皙，额头和手上刻着岁月的皱纹，但不知为何能感受到品格。这位老人似乎超越了人间万事，凝视着远方，投入到演奏中，他为何在黑暗中独自弹奏竖琴呢？ 这幅画是彼得•保罗•鲁本斯画的《大卫王弹奏竖琴》（1616年•照片）。圣经里的大卫本来是牧羊人。因为乐器演奏实力突出，所以作为扫罗王的乐师踏上了宫殿的地板。后来，他用一块石头击败了巴勒斯坦巨人“大力士”歌利亚，成为拯救以色列的英雄。在跨国死亡关头之后，他继扫罗王之后成为以色列第二代国王，统治了40年，引领了王国的全盛期。波澜壮阔的大卫的故事是美术的人气主题，大部分画家都描述了年轻、有魅力的外貌的大卫获胜的场面。但弗兰德斯的画家鲁本斯却不同。他既不是有魅力的青年，也不是有权势的人，而是独自投入演奏的老乐师。从连王冠都没有的情况来看，应该是把王位让给儿子所罗门，等待死亡来临的时候。 大卫虽然是信仰深厚的国王，但他并不是无懈可击的人。侵犯忠臣的妻子巴瑟娃后，为了得到她，策划了计谋，使忠臣丧命。因为这个罪失去了年幼的儿子，目睹了王子的叛乱和死亡等，经历了考验。放下40年权力的重担的七旬老人正在和平地弹奏竖琴赞扬神。也许他正在将自己能演奏的最美丽的音乐献给神，反省和悔改自己过去犯下的错误。 当时鲁本斯是安特卫普最成功的画家，过着贵族般的生活。信仰深厚的他也许在怀念老年的大卫时，自己反复回味。财富和名声不是永恒的，最终拯救我们的只有忏悔和美丽的艺术。

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