公正交易委员会制裁律师协会……应成为打开革新初创企业通路的转机. February. 25, 2023 07:45. . 公正交易委员会最近向禁止律师使用法律服务平台Lawtalk的大韩律师协会、首尔地方律师会下达了纠正命令，并处以罚款。公正交易委员会认为，如果限制律师为了宣传自己而在Lawtalk上刊登广告，将妨碍自由的市场竞争，并限制消费者的选择权。律师协会惩戒刊登广告的律师，也超过了《律师法》委任的权限。律师协会表示不服裁决，将提起行政诉讼。 新的信息技术平台面世后，与现有事业团体发生严重矛盾的风险投资、初创企业对此次决定表示欢迎。帮助个体户申报收入、退税的税务平台“三点三”、整容信息平台“江南姐姐”、运营非面对面医疗应用程序的“Dr. Now”、房地产信息企业“直房”等分别与税务师团体、大韩医生协会、大韩药师会、韩国公认中介师协会产生了类似律师协会和Lawtalk的矛盾。 Lawtalk向公正交易委员会举报律师协会是在前年6月。但直到1年零8个月后的今天才得出结论。公正交易委员会的迟缓决定难免助长了不必要的矛盾和混乱的批评。在此期间，受律师协会惩戒的影响，近4000名的Lawtalk加入律师人数减少了一半，运营企业Law&Company受到了一半职员希望退休等经营上的困难。 2019年，随着出租车业界的反对，国会通过了《禁止打车法》，失去了通过引进革新服务解决交通困难的机会。此后，很多平台创业企业放弃了国内事业。Socar脱离了禁止个人车辆营业用事业的韩国，在没有相关限制的马来西亚、印度尼西亚开展个人间（P2P）车辆共享服务事业。 平台引导以专家为中心的服务业界进行竞争，以较低的价格提供更好的服务，是给韩国社会注入新活力的核心要素。如果与网络、智能手机革命相媲美的生成型人工智能革命正式开始，将迎来以前无法想象的多种服务产业的机会。现在，专家业界也应该利用革新技术，探索共存之路。政府也应该以此次决定为契机，积极调解平台和经营团体的矛盾，同时加快阻碍革新的规制革除速度。

한국어