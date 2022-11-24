尹锡悦：“希望特斯拉投资韩国”……马斯克：“韩国是最优先候选地之一”. November. 24, 2022 07:48. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统23日对特斯拉首席执行官马斯克就特斯拉在亚洲地区新设生产电动汽车的超级工厂的计划表示：“请在韩国投资。”马斯克回应说：“正把韩国作为最优先候选地之一进行考虑。” 据总统室透露，尹锡悦当天与马斯克进行了30分钟的视频面谈，就特斯拉生产电动汽车问题讨论了投资合作方案等。早些时候，尹锡悦和马斯克曾以14日在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团工商峰会为契机协调面谈，但由于马斯克未能出席，改为当天进行视频面谈。 特斯拉计划在亚洲地区建立生产电动汽车的超级工厂，正在以韩国、印度、日本、东盟国家为对象物色候选地点。 对此，尹锡悦说明了世界水平的韩国汽车产业生态界和投资条件，并请求在韩国投资。马斯克回答称：“正把韩国作为最优先候选地之一进行考虑，”“将综合考虑候选国家的人力、技术水平和生产环境等投资条件后做出决定。”马斯克还解释说：“现在特斯拉在无人驾驶或人工智能相关领域也经常使用韩国的优秀零部件，”“预计明年从韩国企业购买零部件的金额将达到100亿美元（约13万亿韩元）以上。” 总统经济首席秘书崔相穆在当天的新闻发布会上表示：“韩国将与大韩贸易投资振兴公社组成专门小组，吸引特斯拉的投资。” 尹锡悦还嘱咐马斯克设立的民间宇宙开发企业太空探索技术公司和韩国企业进行合作。尹锡悦强调：“如果有阻碍全球尖端革新企业投资韩国的不合理限制，将按照国际标准进行改革。”

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