卡塔尔在男足世界杯92年历史上首次启用6名女裁判. November. 16, 2022 07:38. by 兪載泳 elegant@donga.com. 卡塔尔世界杯的最大特点是，在男子足球世界杯92年的历史上首次启用3名女主裁判和3名助理裁判。 斯蒂芬妮•弗拉帕特（法国）、山下良美（日本）、萨里马•穆坎桑加（卢旺达）裁判将担任主裁判，纽萨•巴克（巴西）、卡伦•迪亚斯（墨西哥）、凯瑟琳•内斯比特（美国）将担任助理裁判。大部分裁判都是在男足比赛中打破“玻璃天花板”，实力得到认可的裁判。 弗拉帕特已经在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛和卡塔尔世界杯欧洲区预选赛上担任过主裁判。2019年法国女足世界杯决赛主裁判等在女足界被公认为“最佳”的她从2019年4月开始担任法甲裁判，同年8月担任利物浦和切尔西的UEFA超级杯主裁判等，在男足界也拓宽了自己的领域。 山下良美在担任2019年法国女足世界杯主裁判后，也成为担任男女大赛“连续两届世界杯”的主裁判。去年在东京奥运会上，山下良美在美国对阵瑞典的比赛中担任主裁判，今年4月在亚冠联赛墨尔本城（澳大利亚）和全南队（韩国）的比赛中担任主裁判，在国际男子比赛中，她的能力也得到了认可。 穆坎桑加也是非洲国家杯历史上第一位女裁判。在成为国际足联（FIFA）官方裁判后，她在FIFA女子世界杯、非洲国家杯（AWCON）、非洲足球联盟（CAF）女子冠军联赛中担任裁判等，拥有丰富的执法经验。 引起争议的裁判们也被提拔为主裁判。今年1月，在非洲国家杯小组赛突尼斯队与马里队的比赛中，在下半场第40分钟提前吹响终场哨的詹尼•西卡兹韦（赞比亚）以主裁判的身份入选。本月初在阿根廷杯决赛博卡青年队与竞技队的比赛中，因出示10张红牌而成为话题的帕昆多•特约（阿根廷）也将担任主裁判。 在本届世界杯上，36名主裁判和69名助理裁判、24名录像裁判等共129人将作为“球场上的包青天”活跃在球场上。自2010年南非共和国世界杯上郑海相担任助理裁判以来，韩国以连续3届未能培养出世界杯执法裁判。

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