李汉浩和洪在厦爱国志士的遗骸时隔62年回到祖国. November. 14, 2022 07:53. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在海外为祖国独立而献身的李汉浩（1895~1960年）、洪在厦（1892~1960年）志士（义士）的遗骸在他们去世62年后回到了祖国。另外，韩国国家报勋处也正在推进将临时政府外交部驻英国伦敦职员兼电视剧《阳光先生》中尤金•崔角色的原型黄玘焕志士的遗骸奉还到国内。 国家报勋处13日表示，李、洪志士的遗骸奉还仪式将于15日在仁川国际机场第1航站楼西侧活动用停车场举行。遗属等250多人将参加两位志士的奉还仪式。报勋处长朴敏植将把2019年追授的建国勋章爱族章献给包含两位志士遗骸的所管。两位志士将长眠于国立大田显忠院独立有功者第7墓地。在此之前，李汉浩志士的墓地位于瑞士沙夫豪森森林墓地，洪在厦志士的墓地位于法国白鸽城市立墓地。 李志士于1919年在中国在以学生为中心的抗日运动团体“猛虎团”活动，光复后于1954年作为首任驻西德总领事，为大韩民国的发展献身。洪志士作为法国韩人会前身“在法韩国民会”第2任会长募集了独立资金，并以国际联盟为对象，致力于宣传韩国独立运动。 同时，报勋处为迎接明年黄志士逝世100周年，正在推进国内奉还计划。黄志士出生于平安南道顺天，1919年他以作为特派员参加巴黎和会的金奎植博士的书记长身份活动，作为驻伦敦职员向欧洲和美国等地呼吁日本帝国主义强占的不当性，之后故人于1923年在美国纽约去世。1995年，政府追加授予黄志士建国勋章爱国章。黄志士目前被安葬在纽约皇后区麦斯佩斯（Maspeth）的无名墓地橄榄山公墓。

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