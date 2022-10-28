尹锡悦主持召开紧急经济会议……无法给人“克服危机”信任的80分钟. October. 28, 2022 07:38. . 尹锡悦总统昨天在龙山总统室二楼主持的第11次非常经济民生会议通过电视进行了现场直播。在此之前，总统发言结束后转换为非公开，但此次公开了80分钟左右的会议内容。其宗旨是，真实地向国民告知，在全球经济危机的情况下，政府正在苦恼什么，为了给经济注入活力，正在制定什么样的对策。 此次紧急经济会议之所以备受关注，不仅仅是因为电视直播的形式。在经济不确定性日益增大的情况下，这是可以直接听到新政府如何突破危机的机会。从这一点来看，此次直播是第一次尝试，因此多少有些意义，但在内容方面留下了不少遗憾。因为这只是罗列各部门政策的水平。 经济副总理秋庆镐的诊断是“面临复合危机”“潜在增长率下降到2%左右”“明年会比今年更难”等。他表示，“核心是搞活出口”，提到了半导体、二次电池、造船等主力产业和核电站、国防产业、建设基础设施等海外订单产业等的培养方案。他还报告称，“二次电池订单金额达560万亿韩元”“今年国防产业出口将达到130亿美元”等。与其就特定问题展开深入的讨论，不如主要以部长们说明相关部门的政策，并请求企划财政部协助预算的方式展开。 因为时间定为80分钟，所以集中讨论存在一定的局限性。既然如此，还不如深入分析目前经济危机的本质，让普通国民也容易理解，明确目前政府的最大重点课题是什么、政策基调是什么。这给人一种与各经济主体感受到的“紧急情况”多少有些距离的走马观花式会议的感觉。 韩国经济进入了危机之中。据悉，截止到本月，贸易收支肯定要连续7个月出现逆差。韩国银行昨天公布，今年第三季度国内生产总值增长率为0.3%。这次会议是第11次会议。一口吃不成胖子。直播总统主持的经济会议可以增加与国民的沟通，并敦促公职社会奋发图强，因此今后也有必要继续发展下去。但是，如果不想让现场直播演变成“秀”，就要提高警惕，达到启动“作战室”的水平。

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