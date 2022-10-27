泰迪熊的背后. October. 27, 2022 07:48. . 泰迪熊是深受全世界人喜爱的缝制熊玩偶。泰迪这个名字来源于美国前总统西奥多·罗斯福。罗斯福1902年出去打猎时说，猎人们把熊抓来再让自己开枪的做法不是公平竞赛，他拒绝这么玩。一名商人通过报纸漫评看到这一轶事后，在自己店里卖的熊玩偶上贴上了罗斯福的爱称“泰迪”，泰迪熊由此诞生。 在过去的120年里，泰迪熊不仅以松软可爱的外形抓住了全世界儿童的心，还给漫画、童话、小说、电影、美术等多个领域带来了灵感。挪威美术家弗雷德里克·拉杜姆也用泰迪熊制作了作品，那是一个身高3米的巨大青铜雕塑。这头泰迪熊在2013年被设置在奥斯陆近郊的基斯特福斯雕塑公园内后，立即受到了游客们的欢迎。但是，人们在看到看起来可爱的熊的背面时就会“啊”地大吃一惊。因为从熊屁股下面露出人的双腿。那是被熊压死的人。身躯笨重的泰迪不观察周围，就在自己舒服的地方一屁股坐下。它根本不管有没有压死人。只看着在眼前欢迎并喜欢它的人。 拉杜姆给这头泰迪熊起名为“适应快乐的野兽”。“适应快乐”是指无论多么幸福的状态下，都会马上适应并想要更多东西的心理。像吸毒成瘾一样，快乐也具有耐性，因此人们会逐渐寻找更大、更强的快乐。那么，那头熊为了维持天真的表情、继续幸福，需要更多的替罪羊。 世界上泰迪熊虽然已经满满当当，但世界各地还在继续生产并畅销。作者似乎把泰迪熊表现为消费资本主义的象征。为了获得更大的安慰和幸福感，鼓励持续消费。同时，似乎还劝告人们，在伪装成幸福的消费主义的背后，也要看看适应了窒息死亡危机的不幸的人们的生活。

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