不露面的老绅士捐赠1亿韩元，“请用于贫困层”. October. 20, 2022 07:53. by 河东=崔昌焕记者 oldbay77@donga.com. 一名不愿透露姓名的老绅士慷慨解囊，要求将1亿韩元现金用于帮助生活困难的邻居，令人感动不已。 据庆尚南道河东郡19日透露，前一天下午2时左右，花开面事务所来了一名身穿牛仔裤、风衣、礼帽、戴着墨镜的男子。被推测为70多岁的该男子说，“虽然是一笔小钱，但想捐出去”，居民生活支援主务官林英淑（音）告知了庆南社会福利共同募捐会的账号。 该男子在约20分钟后回到面事务所，向林英淑递交了捐款汇款收据和一张便条。收据上印有“1亿韩元”的金额。林英淑吓了一跳，请他坐下，“给您上一杯热茶”。但男子极力推辞，说“不能公开名字、身份、居住地区等，所以请不要问”，随后慌忙离开。 男子与收据一起留下的便条上写着：“为了提高花开面居民社会福利领取对象中贫困阶层高龄者、残疾人、病人、儿童等的福利，希望以仁同福利基金的名义使用。”落款是“无名人士”。 林英淑表示：“看起来不是花开面居民，”“从特定捐给花开面居民的情况来看，推测与花开面可能有着某种关系。”花开面面长李在万（音）表示：“没有透露姓名的慈善家的此次捐赠将给刻薄的世界注入活力，”“将按照捐赠者的意愿，为困难的邻居们珍重着使用。”

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