美国F-35B隐形飞机时隔5年再次来到韩半岛. October. 18, 2022 07:35. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩美本月底将动员两国250多架军用飞机在韩半岛举行大规模空中联合演习。特别是，在此次演习中，驻扎在岩国驻日美军基地的F-35B隐形飞机（照片）将时隔4年零10个月再次在韩半岛展开。韩国军队也将动员F-35A隐形飞机等，大举出动可在非常时期秘密潜入朝鲜上空、轰炸主要设施的韩美第5代最尖端战斗机。有分析认为，这既是向即将进行第七次核试验的朝鲜发出事前警告，同时也是尹锡悦政府最近宣称的“划时代延伸威慑”的信号弹。 综合《东亚日报）17日的采访，从10月31日起到11月4日在韩半岛举行的为期5天的战斗准备态势综合训练中，将有韩军F-35A、F-15K、KF-16等140多架和美军F-35B、F-16等100多架军用飞机参加。 这是尹锡悦政府上台后，美军的F-35机种第二次在韩半岛展开。在今年7月的演习中，6架F-25A战斗机从美国阿拉斯加州艾尔森基地展开，与韩国军队F-35A进行了联合演习。当时有30多架韩美军用飞机参加，此次规模扩大到了8倍以上。 此前，朝鲜进行第六次核试验和发射洲际导弹等连锁“重大挑衅”后，韩美曾于2017年12月出动260多架军用飞机在韩半岛上空进行应对。当时，包括F-35在内，以及B-1B战略轰炸机和F-22“猛禽”等美国最强战略资产聚集到了韩半岛。韩国军方相关人士强调：“此次演习的规模与朝鲜最近集中发射中程弹道导弹和局部挑衅、提高对韩、对美军事威胁的现状不无关系。”

한국어