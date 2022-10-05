超越传奇！普霍尔斯连续两天击出本垒打，达成职业生涯第703个本垒打. October. 05, 2022 07:34. by 任寶美 bom@donga.com. 阿尔伯特•普霍尔斯（42岁•圣路易斯红雀•照片）超越传奇球员贝比•鲁斯（1895~1948年），占据了美国职业棒球大联盟（MLB）总得分（打点）单独第2位。 普霍尔斯在访问匹兹堡海盗队的3连战日程中的第一天（4日）比赛中，在0比0平分的第6局上半局，在跑垒员1垒的情况下，把对方首发投手米奇•凯勒（26岁）投出的曲线球，击出了越过左侧围墙的本赛季第24个、同时也是职业生涯第703个本垒打。 凭借这一本垒打，普霍尔斯又追加了2分，以总计2216个打点分，将到前一天为止排在并列第2位的鲁斯挤到了第3位。但事实上，早前宣布今年赛季结束后将退役的普霍尔斯已不可能超过汉克•埃伦（1934~2021年）留下的第1位（2297打点）纪录。 虽然当天球队以2比3败北，但匹兹堡海盗队主场PNC公园对普霍尔斯来说是充满美好回忆的地方。在对方的主场中，普霍尔斯击出最多（35个）本垒打和最多打点（99分）的地方都是PNC公园。普霍尔斯在该球场参加了101场比赛，留下的总计OPS（出垒率+长打力）也达到了1.177。当地媒体《匹兹堡邮报》评价说：“普霍尔斯将会怀念这个球场。” 就像在退役赛季球棒依旧火热的乐天队的李大浩（40岁）一样，普霍尔斯也度过了“历代级”的后半赛季。普霍尔斯在全明星赛后，截止到还剩2场常规赛的当天为止，共击出了18个本垒打、OPS达到1.104（数值越小越出色）。在此期间，在国家联盟（NL）中，没有一名击球手的本垒打数多于普霍尔斯，OPS也高于普霍尔斯。 但是，在美国联盟（AL）中，艾伦•泽基（31岁•纽约洋基队）以28个本垒打、OPS 1.294的成绩，表现出了比普霍尔斯更出色的后半赛季表现。平AL历史单赛季最多本垒打（61个）记录的泽基当天虽然参加了与得克萨斯骑警队的客场比赛，但是仅以4个有效击球、1个安打结束了比赛。正在挑战击打领域三冠王的泽基在本垒打和打点（130分）上巩固了第一的位置，但在击球率（0.311）领域却将此前的领先位置让给了路易斯•阿拉埃斯（25岁•明尼苏达双城•0.314）。包括5日的一天双赛在内，洋基队还剩下3场常规赛比赛。

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