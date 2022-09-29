虽然没能踏上球场……“坚强吧 康仁”. September. 29, 2022 07:36. by 金東昱 creating@donga.com. 李康仁（21岁•皇家马洛卡•照片）向国内球迷表示了感谢。 27日，在首尔世界杯体育场举行的韩国国家足球队与喀麦隆队的热身赛结束后，李康仁在自己的照片墙上写道，“赛场上很多人都叫我的名字，这让我非常感动”，“我会一直努力成为与呐喊声和声援相符的球员。真的很感谢。” 23日，在与哥斯达黎加（2-2平）、喀麦隆（1-0胜）的热身赛之前，李康仁时隔1年零6个月再次被召入国家队。但是此番他1分钟也没能踏上球场，坐在替补席上观看了比赛。在与喀麦隆队的比赛中，每当大型电子屏幕上出现李康仁的身影时，球迷们都会大声呐喊。在下半场最后阶段，球迷们还喊着李康仁的名字，为他加油助威。 李康仁在与喀麦隆队的比赛结束后，在共同采访区（mixed zone）表示：“作为足球运动员，虽然很想参加比赛，但没能出场比赛，这是事实”，“这不是我能够选择的，所以我会重新回到所属球队，努力展现出最好的面貌。”赛后安慰李康仁的孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）表示，“并不是只有康仁没有出场比赛”，“虽然康仁在所属球队表现良好，但我认为球队不能只为了康仁而做出改变。作为球迷，我也希望看到康仁参加比赛，但主教练也会有自己的考虑。” 在本赛季西班牙足球甲级联赛的6场比赛中，攻入1球、助攻3次的李康仁将于10月2日凌晨4时（韩国时间）参加与FC巴塞罗那队的比赛。

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