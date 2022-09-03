从全身瘫痪到成为拥有41万粉丝的YouTuber. September. 03, 2022 07:38. by 金哉希 jetti@donga.com. “您因颈椎骨折导致脊髓神经损伤，最终导致全身麻痹。以后不能走路了，手指也好像不能动。” 为了纪念自己转正成为世界级时装公司的正式职员，和朋友们在俱乐部碰杯成了最后的记忆。睁开眼睛时，主治医生传达了让人难以相信的消息。喜欢足球的健壮的28岁青年朴伟在醉酒状态下因摔伤事故，一夜之间成为了没有轮椅无处可去的全身麻痹患者。 虽然有可能埋怨上帝，也有可能因为不幸而受挫，但作者在生活的最底层发现了奇迹。由于气管插管，没法喝水，甚至都无法自己大小便，作者度过了绝望的时间。他感谢有支持自己的家人和朋友的事实和用筷子夹着拉面进食的琐碎日常生活成为可能。书中记录了从发生事故的2014年5月开始的8年间，作者在苦难中发现奇迹的过程。 他对自己所处的现实的看法令人惊讶。洗完澡后，他坐在轮椅上抚摸宠物狗，结果赤身裸体倒在地板上。虽然会觉得非常凄惨，但作者反而认为这是一个练习独自从地上爬到床上的机会。最终经过2个小时的殊死搏斗终于成功。有一天，他抱着超越自己极限的想法，从家门口的汉江公园开始推着轮椅移动11公里，然后鼓起勇气说：“今后即使没有人的帮助，也能移动11公里。” 没有止步于发现一个人的奇迹。作者为了给身体不便的残疾人或家人勇气，开始运营YouTube。2019年开设了他的名字“WE”和意味着奇迹的“MIRACLE”合成的频道“WERACLE”，订阅者仅3年半时间就达到了41万名。从因事故被判定为全身麻痹的20岁青年到一只胳膊被截断的发型设计师，人们在他讲述的残疾人的故事中发现了绝望中的希望。 一度充满用双脚重新走路的执念的作者表示，现在即使不能走路也没关系。“也有可能像医生所说的那样，永远都无法站起来。但是现在那个对我来说已经不重要了。怀着希望奔跑的过程中感受到的喜悦和幸福已经让我重新振作起来。”

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