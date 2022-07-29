登贝莱模仿NBA球星库里庆祝动作，得到本尊称赞. July. 29, 2022 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. 美国职业篮球（NBA）最佳球星斯蒂芬•库里（34岁•金州勇士队）的影响力已经波及到了世界顶级足球舞台。 库里27日在自己的推特上分享了西甲俱乐部巴塞罗那上传的乌斯曼•登贝莱的照片，并留言称“这是很好的动作！”在主题为《仲夏夜之梦》的该照片中，登贝莱做出了让人联想到库里的“晚安（Night night）”庆祝动作。这张照片27日上传到了巴塞罗那推特和登贝莱的照片墙上，看到照片的粉丝们开始留言说：“和库里特有的庆祝动作一模一样”，最终库里也看到了这张照片。 同一天，巴塞罗那队在美国得克萨斯州的棉花碗体育场（Cotton Bowl Stadium）与尤文图斯队（意大利）进行了季前赛友谊赛，最终两队以2比2握手言和。当天，登贝莱负责了巴塞罗那队的所有进球。每当进球时，他都会展示出库里的庆祝动作。 库里的“晚安”庆祝动作是为了在客场比赛中为主场球队加油的观众或在比赛中挫败对方球队的气势而做的动作。在分四节共进行48分钟的NBA比赛中，在比赛中各队的气势也随时上下浮动，因此球员们不仅要把篮球打好，而且能够改变比赛节奏的肢体语言也非常重要。库里在投进胜负倾斜或带来节奏的三分球时，会进行庆祝动作，意思是“现在我们已经赢了，该去睡觉吧”。上月在与波士顿凯尔特人队的总决赛上夺冠后，他还把拿着冠军奖杯进行“晚安”庆祝的照片上传到了自己的照片墙上。 库里到目前为止已投中3117记3分球（NBA历史第1位），被评价为改变了篮球范式的超级明星。如果说迈克尔•乔丹是“篮球皇帝”的话，那么库里就是“射三分球的乔丹”。象征库里的庆祝动作成为了在世界顶级足球舞台上效力的球员们也跟着做的庆祝动作。

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