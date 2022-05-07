“台湾人均GDP将超过韩国”……解除企业枷锁的原因. May. 07, 2022 07:16. . 台湾领导人蔡英文最近在党中央常务委员会会议上表示：“自2003年以后，19来年人均国内生产总值将（首次）超过韩国。”蔡英文自夸自赞道：“这得益于政府改善经济结构的成果，”“台湾很好地利用了全球供应网重组的机会，创下了11年来最好的增长率。”国际货币基金组织此前预测，今年台湾的人均GDP为36051美元，将反超只有34994美元的韩国。 台湾反超的主角是企业。招牌企业台积电（TSMC）在占世界半导体市场70%的非存储器半导体代工（委托生产）市场上，以过半的市场占有率拉动了经济。台积电的企业价值从2019年11月起，已经超过三星电子。在台湾，除了台积电之外，联华电子（UMC）、联发科技（MediaTek）等屈指可数的半导体企业和装备、材料企业比比皆是。半导体占去年台湾出口额的37%和国内生产总值的17%。 甚至一度听说台湾是中国的转包工厂。制造业竞争力拱手让给中国，再加上亲中政权执政，企业大举流向中国。让台湾崛起的是2016年执政后称“民间企业是创造工作岗位的主人公”、让企业重新活跃起来的蔡英文。通过包括金融、税制、用水、电力、人力在内的综合支援政策，召回了流到海外的企业。为了维持台湾战略产业半导体超差距，大学每年选拔两次半导体专业新生，调整假期，全年无休培养半导体人才。去年5月干旱时，她说服农民们将水田里的水转移到了半导体工厂。 韩国企业连基本人力难问题都解决不了。虽然今年1月通过了所谓的“半导体特别法”，但属于企业夙愿的首都圈大学半导体学科的扩招等核心内容被排除在外。尽管企业要求如果不能提供新的人力就请放宽每周52小时制，但这也没有得到反映。投资税额减免优惠也缩小了。这只是口头上说的特别法。 被各种限制性规定束缚的未来产业也是如此。据统计，网络平台和生物、健康金融科技等韩国三大新产业的国内6家代表公司的总市值不到中国腾讯的三分之一。台湾已经展示了如何提高日益下降的韩国潜在增长率、增加就业岗位的方法。那就是，通过果断的放宽限制和培养尖端产业人才，让企业活跃起来。期待新上台的下届政府有政策的大转变。

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