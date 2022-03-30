库德龙战胜萨帕塔实现PBA四连冠，平均每天赚500万韩元奖金. March. 30, 2022 07:54. by 高阳=姜东雄记者 leper@donga.com. 弗雷德里克•库德龙（54岁•比利时•欢迎储蓄银行）登上了职业台球（PBA）舞台的最高峰。而且仍然期待着自己创造的新路。 28日，在京畿高阳市Bitmaru广播支援中心举行的2021~2022赛季PBA王中王战SK汽车租赁世界锦标赛决赛（9局5胜制）上，库德龙以5-3（15-12、15-6、15-2、14-15、15-3、11-15、4-15、15-3）击败大卫•萨帕塔（30岁•西班牙•蓝一度假村），捧起了冠军奖杯。当天获得2亿韩元冠军奖金的他，稳居赛季奖金排行榜头把交椅（7.58亿韩元）。 比赛当中库得龙也遭遇过难关。比赛初期以3比0领先的库德龙在第四局苦战后以14比15告负，急剧动摇。雪上加霜的是，随着萨帕塔状态的恢复，他连续丢掉了6局和7局。库德龙说：“输掉第四局后，我感觉力不从心。从第5局开始，萨帕塔的球也变好了，运气也变好了，比赛进行得很漫长。” 在陷入困境的情况下，库德龙仍然没有失去专注力。进入第8局后，仅4个回合就连续获得8分的库德龙最终以15比3取得了胜利。赛后库德龙说：“最终精神力强的选手获胜。在30年的台球选手生涯中，我的精神力似乎越来越强了。” 库德龙正在走PBA历史上没有人走过的道路。凭借当天的胜利，他刷新了此前自己保持的最高纪录，并实现了PBA首次连续4次夺冠。在经过4个大赛的105天里，加上冠军奖金，他共赚了5亿韩元。相当于平均每天赚500万韩元。库德龙共获得6次冠军，在多胜领域也刷新了历届PBA最多冠军纪录。此前获得多胜最多冠军的5次冠军也是库德龙自己创下的纪录。 虽然已经登顶，但库德龙依然激动不已。对于“在打破历届PBA最高纪录的同时，今后可能无法赋予动力”的提问，库德龙表示，“与其说本赛季我做得好，不如说和我较量的对手们好像没有发挥出应有的实力”，“PBA的局制比赛规则存在很大变数。今天的第一名也有可能在明年成为第十名。我想成为无论何时都一样优秀的选手。”

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