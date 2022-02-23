韩国政府：“当前正处于新冠病毒逐渐变成地方性流行病的初期阶段…达到顶峰后将放缓保持社交距离措施”. February. 23, 2022 07:41. by 柳根亨 noel@donga.com. 防疫当局诊断，根据奥密克戎变异毒株当前的扩散趋势，开始将新型冠状病毒肺炎（COVID-19）视为地方性流行病的初期阶段。 中央事故处理本部防疫总括班班长朴香（音）22日在例行新闻发布会上表示：“政府初步认为，当前正处于继续观察奥密克戎变异毒株传播风险的同时，开始将新冠视为‘地方性流行病’加以管控的阶段”，“虽然还有很长的路要走，但已经进入了寻找出口的前奏阶段。”接着，朴班长展望道：“若奥密克戎的致死率今后持续保持在较低水平，且其感染风险能被稳控，那么政府最终将如同对待其他普通传染病一般防控新冠疫情。” 据防疫当局透露，虽然奥密克戎变异毒株的传播力比德尔塔变异株快，但致死率和重症化率分别停留在0.18%和0.38%。奥密克戎的致死率是季节性流感的2倍左右。特别是在完成疫苗接种的50岁以下人群中，致死率接近0%。疾病管理厅发言人高在荣当天在新闻发布会上解释说：“完成第3次接种的人的奥密克戎致死率有可能低于季节性流感。” 政府认为，现行的“保持社交距离”（私人聚会6人，餐厅、咖啡厅营业时间晚10时）措施只有在奥密克戎变异毒株达到顶点后才能进一步缓解。中央事故处理本部社会战略班班长孙永来（音）表示：“应该综合评价流行高峰后是否转换减少趋势、危重症及死亡者趋势、医疗体系余力等，进入日常恢复构想”，“在此过程中，当然也会考虑减少或调整防疫通行证。” 另外，辉瑞的4万人份可食用治疗剂Paxlovid将于本月末再次进入韩国。目前，Paxlovid的总签约量（76.2万人份）中有3.2万人份已经进入韩国，约9000人份已经使用，只剩下2.3万人份左右。

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