美国紧缩警报-局势不稳导致亚股市同时下跌. January. 22, 2022 07:25. by 朴民宇记者、全南赫记者 minwoo@donga.com,forward@donga.com. 受美国纳斯达克指数持续下跌的影响，韩国综合股价指数（KOSPI）指数下跌近1%，跌至去年的最低值（2839.01）。日本、中国、中国台湾等主要亚洲股市也纷纷下跌。 21日，韩国综合股价指数比前一天下跌0.99%（28.39点），以2834.29收盘。这是自2020年12月29日（2820.51）以后1年以来的最低值。韩国科斯达克指数（创业板）下跌1.65%，以942.85收盘。 在有价证券市场，外国投资者（2230亿韩元）和机构投资者（6438亿韩元）的净抛售导致指数下跌。市价总额排在前两位的三星电子（-1.18%）和SK海力士（-4.80%）的跌幅较大。 亚洲主要股市也随之动荡。日本日经平均股价（-0.90%）、中国上海综合指数（0.91%）、中国台湾加权指数（-1.75%）等均下跌1%左右。 以技术股为主的纳斯达克指数20日（当地时间）下跌1.30%，对包括韩国在内的亚洲股市产生了负面影响。随着美国联邦储备制度（Fed）的早期紧缩恐慌扩大，美国长期国库券利率上升，回避危险资产的心理日趋明显。Netflix因用户停滞和对今后竞争加剧的担忧，在交易时间外股价下跌20.22%等，新冠病毒受惠股纷纷受到了打击。 据全球虚拟资产信息网站“Coinmarketcap”称，21日下午4时30分，比特币的价格比24小时前下跌7.39%，跌破了4万美元大关。

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