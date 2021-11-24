“5.18”团体：“死亡掩盖不了真相”. November. 24, 2021 07:26. by 李亨胄 peneye09@donga.com. “死亡掩盖不了真相。” “5·18”纪念财团、“5·18”民主有功人士遗属会、“5·18”民主化运动受伤人士会、“5·18”拘留受伤人士会在全斗焕前总统去世的消息传开后，做出了上述表示。他们批评说：“全某一直狡辩自己与‘5·18’事件无关并回避责任。他不仅没有反省和道歉，反而用回忆录侮辱、诋毁‘5·18’英灵，过着令人恶心的生活。” 他们还悲痛地表示，“光州市民们一直敦促全某坦白和忏悔”，“原本希望（赵维奥神父名誉案的）审判成为向践踏大韩民国宪政史、屠杀无辜市民的全某追究严重法律责任的历史性审判，但他一死，现在连这个也不能指望了。” 全斗焕因涉嫌损害“5·18”贡献者赵维奥神父的名誉而被起诉，去年11月30日在光州地方法院一审中被判处有期徒刑8个月，缓刑两年。但全斗焕对这一判决不服，目前正在进行上诉审理。随着全斗焕在终审判决之前死亡，预计法院将作出驳回公诉的决定。全斗焕涉嫌在回忆录中指称在“5·18”运动当时目击直升机射击的赵维奥神父是“无耻的撒谎者”而被起诉。赵维奥神父的侄子赵荣大神父说：“全某没有道歉就离世，我们不得不辗转于历史。对于全某回忆录相关的刑事审判，即使公诉被驳回，民事审判也将继续进行。” “5·18”团体等以全斗焕和长子全在国为对象提起的损害赔偿诉讼中，一审法庭于2018年9月13日做出判决，要求向“5·18”纪念财团等“5·18”团体支付1500万韩元，向赵荣大神父支付1000万韩元，二审还在进行之中。

한국어